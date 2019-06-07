Региональный бизнес-форум «Битва за эффективность – 2019» прошел в Нижнем Новгороде

На площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области прошел региональный бизнес-форум «Битва за эффективность-2019», спикерами которого стали сотрудники Арзамасского приборостроительного завода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Распространение лучших практик повышения эффективности бизнеса в Нижегородской области – такова главная цель форума, на котором собрались руководители многих предприятий и компаний, владельцы бизнеса и представители делового сообщества.

Во вступительной части встречи председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма областного Законодательного собрания Олег Лавричев рассказал о реализации государственной политики поддержки повышения производительности труда. По данным за 2017 год, страны Организации экономического сотрудничества и развития оказались в разы производительнее России.

– Чрезвычайно низкая производительность труда и отсутствие прогресса в этой сфере делает российскую экономику неконкурентоспособной, – обратился к собравшимся Олег Лавричев. – Для решения этой проблемы в Нижегородской области в конце 2017 года был разработан приоритетный проект по повышению производительности труда, который в конце 2018 года перерос в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

С прошлого года в Нижегородской области функционирует Региональный центр компетенций по повышению производительности труда, объединенный проектный офис правительства области и госкорпорации «Росатом», главной задачей которых является поддержка предприятий, планирующих внедрение бережливых технологий в производство.

– В 2018 году в этой программе участвовало 18 предприятий, – подчеркнул Олег Лавричев. – В текущем году планируется привлечение еще около 40 организаций обрабатывающих отраслей промышленности, а к 2024 году – не менее 212. Мы рассчитываем, что с учетом накопленного этими предприятиями опыта к 2024 году нам удастся выполнить поставленную в майском Указе президента задачу по росту производительности труда в промышленности на 5% в год.

Также Олег Лавричев подробно рассказал, какие виды поддержки получают нижегородские предприятия, подчеркнув, что главное, без чего не смогут быть достигнуты показатели эффективности от реализации данного нацпроекта, – это готовность руководителей предприятий участвовать в нем.

Напомним, Арзамасский приборостроительный завод в числе первых 18 предприятий вошел в областную программу по повышению производительности труда.

Советник генерального директора АПЗ по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования Ирина Гусева поделилась опытом предприятия в области повышения эффективности производства:

– Управление основными бизнес-процессами позволило нам оцифровать их, начиная от маркетинга и заканчивая сервисом. Мы получили мониторинг и анализ на независимой основе. Со стороны ответственных стали появляться вопросы и даже претензии касательно полученных показателей. В процессе консультирования люди стали понимать причины проблем, улучшать свои рабочие места и достигать лучших результатов. Это самый большой плюс, к которому мы пришли, начав заниматься оцифровыванием процессов деятельности предприятия по разным направлениям.

Также Ирина Гусева рассказала о ряде проектов в рамках Бережливого производства, реализуемых на предприятии.

О повышении производительности и улучшении системы менеджмента на собственном примере также рассказали руководители компаний «АГАТ», Kaizen Technology Center, БКС «Страхование жизни» и других организаций Нижегородской области.