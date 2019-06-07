Сотрудники АПЗ стали победителями и призерами XII конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени Кулибина

Сотрудники АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» стали победителями и призерами XII конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени Кулибина в номинации «Лучшая полезная модель года в сфере приборостроения». А само предприятие отмечено дипломом за активную деятельность в сфере охраны интеллектуальной собственности в 2018 году и участие в конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

27 мая в Доме ученых первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Игорь Сазонов вручил награды победителям. Конкурс проводится правительством Нижегородской области для физических лиц, предприятий, учреждений и организаций, имеющих изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки, охраняемые действующими патентами и свидетельствами РФ, полученными в 2017 году.

Компетентными экспертами оценивались технический уровень изобретений и перспективы их внедрения. В 2018 году в конкурсе приняли участие более 20 предприятий и организаций из разных сфер деятельности: медицины, машиностроения, ядерной физики и других. АО «АПЗ» участвует в «кулибинке» уже более 10 лет и ежегодно удостаивается наград.

В этот раз арзамасские приборостроители заняли сразу три призовых места. Первое завоевал патент «Крыльчатый счетчик количества воды» (авторы – Дмитрий Князьков, Валентина Домнина (отдел главного конструктора по гражданской продукции), Сергей Жевакин (цех №41)). Второе – патент «Струйный счетчик газа» (авторы – Александр Беляков (ОГК ГП) и Олег Новиков (цех №57)). Третье – патент «Электромагнитный расходомер» (авторы – Дмитрий Князьков (ОГК ГП), Марина Гришина (ООО «АПКБ»), Сергей Жевакин (цех №41)).

Слово победителям

Дмитрий Князьков, начальник КБ ОГК ГП:

– С коллегами мы разработали «умный» общедомовой счетчик европейского стандарта, включив дополнительный струйный элемент для управления водяным потоком. Постарались удешевить прибор, применив два варианта корпуса: из латуни и чугуна. Собрали макетный образец, проверили – СВК показал себя с хорошей стороны. Уже проведены его сертификационные испытания, аттестована оснастка. Второй патент касается первичного преобразователя расхода, в котором изменили компенсационные отверстия, уравновешивающие давление, изменили метод изготовления и материал кожуха – со стали на пластик. В результате повысились технические возможности прибора и надежность в эксплуатации.

Александр Беляков, начальник КБ ОГК ГП:

– Мы предложили заменить изготовление струйных элементов счетчика газа СГБЭ – пластины из алюминия методом штамповки на метод литья из пластмассы, а также сократили количество пластин разной конфигурации – с 32 до трех. В результате упростилась сборка, сократилась трудоемкость, повысились эксплуатационные характеристики прибора.