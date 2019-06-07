Бизнес-отель загорелся в центре Нижнего Новгорода
Бизнес-отель загорелся на Большой Печерской улице днем 7 июня, сообщили очевидцы «Комсомольской правде - Нижний Новгород».
Пожар в БЦ "Дипломат".
- Мы прогуливались поблизости, когда увидели дым на крыше здания напротив Вышки, - рассказала нижегородка. - Сейчас на противоположной стороне от горящего отеля много зевак. Все смотрят на пожар!
Фото предоставлено очевидцами
В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области уточнили, что информация о возгорании поступила в 11.39. На месте уже работают спасатели МЧС. По предварительным данным, площадь пожар, возникшего на кровле отеля, составила два квадратных метра.
Тем временем очевидцы отмечают, что к месту возгорания приехали не только пожарные, но и специалисты газовой службы.
Ранее «Комсомолка» рассказывала про пожар, который произошел в районе АО «ОКБМ Африкантов» в Московском районе областного центра в ночь на 3 июня. Тогда нижегородцы подумали, что горит само оборонное предприятие. Но в МЧС опровергли эту информацию, заявив, что полыхал не завод, а склады неподалеку.
ИСТОЧНИК KP.RU