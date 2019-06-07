2019-06-07T13:58:57+03:00
Происшествия

Бизнес-отель загорелся в центре Нижнего Новгорода

На месте работают спасатели МЧС [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://www.google.com/maps/Фото: https://www.google.com/maps/
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Бизнес-отель загорелся на Большой Печерской улице днем 7 июня, сообщили очевидцы «Комсомольской правде - Нижний Новгород».

Пожар в БЦ "Дипломат".

- Мы прогуливались поблизости, когда увидели дым на крыше здания напротив Вышки, - рассказала нижегородка. - Сейчас на противоположной стороне от горящего отеля много зевак. Все смотрят на пожар!

Фото предоставлено очевидцами

Фото предоставлено очевидцами

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области уточнили, что информация о возгорании поступила в 11.39. На месте уже работают спасатели МЧС. По предварительным данным, площадь пожар, возникшего на кровле отеля, составила два квадратных метра.

Тем временем очевидцы отмечают, что к месту возгорания приехали не только пожарные, но и специалисты газовой службы.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про пожар, который произошел в районе АО «ОКБМ Африкантов» в Московском районе областного центра в ночь на 3 июня. Тогда нижегородцы подумали, что горит само оборонное предприятие. Но в МЧС опровергли эту информацию, заявив, что полыхал не завод, а склады неподалеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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