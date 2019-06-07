2019-06-07T14:37:43+03:00
Общество

В рамках ПМЭФ заключены соглашения по развитию НСС в трех регионах Приволжского федерального округа

Аналогичное соглашение между Росстандартом и Правительством Нижегородской области было подписано в 2019 году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В рамках ПМЭФ заключены соглашения по развитию НСС в трех регионах Приволжского федерального округа. Фото: предоставлено "КП"В рамках ПМЭФ заключены соглашения по развитию НСС в трех регионах Приволжского федерального округа. Фото: предоставлено "КП"
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Соглашения о сотрудничестве Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и пяти субъектов РФ, направленных на развитие Национальной системы сертификации в субъектах РФ, заключены в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 6 по 8 июня 2019 года в Санкт-Петербурге. Участие в работе ПМЭФ принимает руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

В числе субъектов РФ, подписавших соглашения – республика Башкортостан, Самарская и Саратовская области из Приволжского федерального округа.

- Подписанные соглашения направлены на выстраивание нашего стратегического взаимодействия с региональными администрациями и развития национальной системы сертификации. Одной из ее главных задач является создание условий для снижения рисков производства и потребления продукции, которая не соответствует национальным стандартам. Реализация проекта направлена на повышение конкурентоспособности и качества продукции. Рассчитываем, что НСС станет еще одним эффективным инструментом в решении задач социально-экономического развития в каждом из регионов, – отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Аналогичное соглашение между Росстандартом и Правительством Нижегородской области было подписано в 2019 году. Цель взаимодействия – развивать инфраструктуру качества, повышать конкурентноспособность российских товаров, занять лидирующие позиции в стране по качеству продукции и услуг во всех сферах деятельности.

О необходимости внедрения мер оперативного реагирования, которые позволят применять в периметре ответственности Росстандарта механизм «контрольной закупки», говорилось на итоговой коллегии Росстандарта. Сегодня необходимо защищать потребителя в случаях ложной маркировки продукции ГОСТами. Рынок готов к реформированию сферы добровольной сертификации (подтверждения соответствия) в интересах малого и среднего бизнеса, крайне своевременным будет принятие законопроекта, устанавливающего правовые основы Национальной системы сертификации.

- Приволжский федеральный округ – в числе лидеров федерального проекта Росстандарта, - говорит специальный представитель руководителя Росстандарта в ПФО, директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. – На сегодняшний день в реестре оценки объектов соответствия Национальной системы сертификации 1820 записей, в топ-пять НСС входят Нижегородская область (396 записей), Оренбургская (382), республика Татарстан (321), Свердловская (218) и Саратовская (61) регионы. Число участников НСС растет, это говорит о том, что проект актуален как среди товаропроизводителей, так и среди потребителей.

Уже в 6 регионах и республиках ПФО заключены и работают Соглашения о сотрудничестве Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и пяти субъектов РФ, направленные на развитие Национальной системы сертификации. До конца года планируется подписание Соглашений с руководством Удмуртской и Мордовской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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