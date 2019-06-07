Кстовчанин Тахир Токарев стал чемпионом мира по рукопашному бою

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень встретился с кстовским чемпионом мира по рукопашному бою Тахиром Токаревым и его тренером Сергеем Кочетовым. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

От лица компании «ЛУКОЙЛ» Антон Гребень поздравил их с заслуженной победой. В начале июня Тахир победил на чемпионате мира, проходившем в Санкт-Петербурге, и привез в родной город заслуженное «золото» и пояс чемпиона. Это очередная большая победа в чемпионской копилке спортсмена – Тахир подтвердил свое звание, заслуженное в 2018 году.

Поездка спортсмена на соревнования стала возможной благодаря поддержке компании «ЛУКОЙЛ». Антон Гребень вручил Тахиру подарок и отметил, что своим примером и упорством юный спортсмен вдохновляет других ребят на стремление к достижению своих целей – какими бы они ни были.