2019-06-13T16:36:23+03:00
Общество

Tele2 запустила выгодный тариф для интернета вещей

Его отличает низкая цена, оптимальное наполнение и сохранение условий в поездках по России
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 представляет новый тарифный план «Интернет для вещей» для smart-часов, сигнализации и других умных устройств. Его отличает низкая цена, оптимальное наполнение и сохранение условий в поездках по России.

Новый тарифный план «Интернет для вещей» предназначен для владельцев smart-часов, сигнализации, трекеров и других умных гаджетов. Всего за 100 рублей в месяц пользователи получают 30 минут на все номера России, 300 Мб и 100 SMS. Включенного интернет-пакета вполне достаточно для умных устройств, так как они потребляют небольшой объем трафика.

Условия сохраняются в поездках по России: все входящие бесплатны, а исходящие звонки и мобильный трафик расходуются из пакета. Важным преимуществом тарифа является округление трафика до 1 Кб.

При исчерпании пакета интернет по-прежнему работает на скорости 64 Кбит/c. Этого достаточно для сохранения функции определения местоположения, например, на умных часах. Если smart-часы используются ребенком, то родитель всегда может установить его местоположение даже при закончившемся пакете интернета. При этом остаются доступными базовые для родительского контроля функции: возможность для ребенка воспользоваться кнопкой экстренного вызова, а для родителя – позвонить ему. Абоненты могут продлить интернет на большой скорости, докупив нужный объем трафика.

Приобрести умные устройства и подключить тариф можно в фирменных салонах Tele2. Компания предлагает клиентам воспользоваться преимуществом – приобрести тариф на год со скидкой почти 35%. Таким образом, они заплатят 790 руб. вместо 1200 руб. и забудут о внесении абонентской платы на 12 месяцев. Клиенты могут помесячно вносить абонентскую плату и, убедившись в удобстве тарифа, в любой момент активировать годовой контракт в личном кабинете по цене 790 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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