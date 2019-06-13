"У нас был очень мощный дождь": Руководитель ГосНИИ «Кристалл» Александр Меркин высказал свою версию взрывов на складах

Врио директора дзержинского завода «Кристалл» Александр Меркин высказал журналистам свою версию взрывов, которые произошли на заводе 1 июня 2019 года. В интервью телекомпании «Россия 24» он обвинил во всем дождь.

- Перед инцидентом у нас был очень мощный дождь. Рядом со складами храниться алюминий. Алюминий с водой не взрывается, но при большом соприкосновении дает сильный разогрев. И этого может хватить для того, чтобы, например, загорелась трава, - заявил Александр Меркин.

Экстренные службы ранее высказывали версию, что взрывы произошли из-за нарушения технологического процесса.

"У нас был очень мощный дождь": Руководитель ГосНИИ «Кристалл» Александр Меркин высказал свою версию взрывов на складахФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Напомним, три взрыва на заводе «Кристалл» прогремели около 12 дня 1 июня. Взрывы были настолько мощные, что разрушили не только строения на территории завода, также пострадали жилые дома, детские сады, магазины. К счастью, жертв не было. Однако после взрыва в больнице оказались 116 человек.