Глеб Никитин: «Мы уже начали реализацию планов по подготовке к 800-летию города»

12 июня 2019 года в Нижнем Новгороде прошли различные мероприятия, посвященные 800-летию города. Кульминационным моментом стало открытие стелы «800 до 800» на Нижневолжской набережной, сообщает пресс-служба облправительства.

Старт обратному отсчету до начала юбилея приволжской столицы дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он запустил на стеле часы, которые показывают количество суток до праздника.

- Впереди немало работы, а времени остается не так много. Напомню, что у нас уже реализуется план мероприятий, который был подготовлен в соответствии с Указом Президента. 800-летие Нижнего Новгорода - это событие общефедерального масштаба. Мы планируем и дальше развивать Нижневолжскую набережную, Кремль и другие городские территории, все больше «открывая» Нижний для горожан и гостей города, - подчеркнул глава региона.

На Нижневолжской набережной открылась стела «800 до 800». Фото: Александр Волжанин

Глеб Никитин также отметил, что в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода будут отремонтированы более 70 значимых объектов культурного наследия, благоустроен парк «Приокский». Кроме того, в Вархних Печерах построят образовательный центр, а на улицах Циолковского и Светлоярской – дорожную развязку.

- У нас работает проект «Команда 800» в рамках портала «Команда Правительства». Сейчас там больше 220 идей и проектов, сформирована команда экспертов, которые уже начали оценивать предложения. Еще раз приглашаю всех нижегородцев присоединиться к «Команде 800», - напомнил губернатор.

Вместе с ним часы на стеле запускал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

- Сегодня начинается отсчет 800 дней до 800-летия. Нижний уже меняется. Совсем недавно Нижневолжская набережная была закрыта синим забором, а сегодня на ней кипит жизнь. Совсем недавно трудно было представить, что в Нижний будет центром мирового футбола, как это было во время ЧМ и накануне во время отборочного матча Евро-2020 Россия - Кипр. Совсем недавно было невозможно представить, что в Кремле люди будут сидеть и лежать на траве и слушать живую музыку лучших музыкантов мира, как это было в прошлые выходные на фестивале Опус 52. Что можно сделать, чтобы город стал еще лучше? Беречь, развивать, совершенствовать и делать это всем вместе, - заявил градоначальник.