«В стиле «Сельский шЫк»: Необычная трамвайная остановка появилась в Нижнем Новгороде

Нижегородцы обнаружили интересную трамвайную остановку на Заярской улице. Фотографии были опубликованы в социальных сетях накануне.

- Остановка «минималочка». Трамвайную снесли, после жалоб вот сделали, - гласит надпись над снимком, на котором видно одинокий старый стул, поставленный рядом с проезжей частью перед знаком «трамвайная остановка».

Увиденное довело нижегородцев до слезФото: СОЦСЕТИ

Местные жители назвали это «произведение искусства» зачатком «умной» остановки. В ход сразу пошли шутки и сарказм.

- Нанаостановка, новейшее изобретение! – написала в комментариях Инна Климова.

- Мокро сидеть в случае дождя, но выглядит комфортно, - добавила Александра Верхградская.

- Норм такая остановка. Диван, конечно, был бы покомфортнее, - предположил Михаил Дроганов.

- Спасибо, что хоть не нарисовали как «выделенку», - посмеялся Сергей Вашурин.

- Да что вы понимаете!? Это ультронанокомпозитное решение, выполненное в ретро стиле, антивандальное покрытие плесенью, определение по седалищу места назначения и чёткий ментальный ответ что, когда и почём его повезёт, - прокомментировал Илья Одувалов.