2019-06-06T19:27:44+03:00
Экономика

Меморандум о развитии дорожной инфраструктуры в Нижегородской области подписали на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум открылся 6 июня
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Меморандум о развитии дорожной инфраструктуры в Нижегородской области подписали на ПМЭФ.Меморандум о развитии дорожной инфраструктуры в Нижегородской области подписали на ПМЭФ.
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Первый день Петербургского международного экономического форума выдался для Нижегородской области весьма успешным. На полях форума было подписано сразу несколько крупных соглашений, среди которых и меморандум о намерениях по развитию дорожной инфраструктуры Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Этот меморандум был подписан с Евразийским банком развития, - говорится в сообщении. – В настоящее время банк рассматривает возможность финансирования инфраструктурных объектов дорожного строительства. Их стоимость достигает 20 миллиардов рублей.

В первую очередь, речь идет о строительстве автомобильной дороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород на участке обхода города Балахна. Еще одним возможным направлением сотрудничества может стать возведение путепроводов через железнодорожные пути на перегоне станция Починки – станция Заволжье и через транспортное пересечение с железной дорогой у станции Петряевка в Нижнем Новгороде.

- Обход Балахны - это застарелая автомобильная «болячка», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Строительство дороги позволило бы вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, где сегодня живут около 70 тысяч человек. Поэтому строительство объездной - вопрос не только создания современной транспортной инфраструктуры, но и вопрос экологии, качества жизни этих людей. Этому проекту уже больше 10 лет. Чтобы продолжить строительство, необходима корректировка проектной документации. В этом году на эти цели уже предусмотрены средства областного бюджета. На заключение контракта мы можем выйти в следующем году. Правительство области и я лично лоббируем на федеральном уровне этот важный инфраструктурный проект.

Напомним, Петербургский международный экономический форум будет проходить в культурной столице России с 6 по 8 июня. Традиционно этот форум считается крупнейшим деловым мероприятием в стране, на котором представлены все регионы, финансовые аналитики и представители бизнеса. Нижегородскую делегацию возглавил лично глава региона Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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