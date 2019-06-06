«Ищу его…по пьяным штрафам»: Нижегородец разыскивает 29-летнего бродягу-брата

Последние полгода Виктор Григорьев (имя героя изменено – прим. Ред.) из Павлова получает новости от своего брата Александра исключительно по почте – благодаря неоплаченным квитанциям за распитие спиртных напитков в общественных местах разных российских городов.

- Последний раз я видел брата в середине декабря прошлого года, - рассказывает Виктор. – Тогда он жил вместе с отцом в нашем фамильном доме. Ну как жил - больше бродяжничал, чем жил. Но конфликтов ни с кем не имел. Да и не общался он почти ни с кем.

Так продолжалось пока однажды ночью Александр попросту не исчез. Куда он мог пойти, никто не мог даже предположить.

- Честно скажу, я в то время с братом почти не общался, - признается Виктор. – Но в апреле у нас умер отец, и я сразу начал поиски Александра – должен же он знать о смерти отца.

Однако все поиски оказались тщетны. Единственной зацепкой были штрафы за распитие спиртных напитков в общественных местах разных российских городов, которые приходили по почте с завидной регулярностью.

- Честно скажу, я даже не вспомню всех городов, где он побывал, - признается Виктор. – Но попутешествовал он немало.