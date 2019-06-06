АВТОЦЕНТР ЗЛАТА принял участие в организации благотворительного концерта

31 мая 2019 г. в нижегородском Театре юного зрителя состоялся благотворительный концерт, приуроченный к Международному Дню защиты детей. Организатором мероприятия выступил Всероссийский Благотворительный фонд "Улыбка ребенка" при поддержке АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА, официального дилера SKODA в Нижнем Новгороде.

В пятницу 31 мая в нижегородском ТЮЗе в преддверии Дня защиты детей состоялся благотворительный хореографический спектакль. Организаторам мероприятия выступил благотворительный фонд "Улыбка ребенка" в партнерстве с общественными организациями "ДАР" и «Надежда».

На мероприятие были приглашены семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетные семьи. В рамках программы организаторы создали инклюзивное пространство для детей, где ребята смогли познакомиться с языком танца, весело провести время и, конечно же, получить подарки к празднику.

Фото: Автоцентр "Злата"

Мероприятие включало в себя три части: анимационную программу, хореографический спектакль «За пределами ГРАВИТАЦИИ» и церемонию награждения. Поздравить ребят с праздником пришли представители администрации города Нижний Новгород, представитель Министерства социальной политики, а также представители партнеров мероприятия. Музыкальная программа вечера представляла собой разноплановые номера, подготовленные детским хореографическим коллективом «Овация».

Комментирует президент благотворительного фонда «Улыбка ребенка» Ильин Александр Валерьевич:

«Благотворительный фонд "Улыбка ребенка является одним из крупнейших фондов всероссийского значения. Фонд был основан 15 ноября 2010 года в г. Нижний Новгород. Фонд работает в области благотворительной поддержки детских домов, школ-интернатов, детей-инвалидов и малообеспеченных семей. Миссией Фонда является улучшение качества жизни детей-сирот, детей с тяжелыми заболеваниями и семей с недостаточным социальным обеспечением.

Организация крупных детских мероприятия является для нас доброй традицией. В этом году мы решили не просто поздравить нуждающихся в особом внимании детей, но организовать для них настоящее инклюзивное пространство, дающее детям с любыми возможностями здоровья приобщиться к искусству танца и провести вместе время.»

Фото: Автоцентр "Злата"

Комментирует директор общественной организации «ДАР» Зимина Екатерина Олеговна:

«Являясь общественной организацией, занимающейся проблемами детей с расстройством аутистического спектра мы знаем насколько важны инклюзивные мероприятия для социализации детей с РАС и ОВЗ в общем. Именно такие мероприятия дают детям возможность не только приобщиться к прекрасному и весело провести время, но и почувствовать себя неотъемлемой частью общества. От лица нашей общественной организации я выражаю искреннюю благодарность всем партнерам, без которых это мероприятие не состоялось бы.»

Это значимое мероприятие не смогло бы состояться без команды неравнодушных партнеров, в число которых вошел АВТОЦЕНТР ЗЛАТА.