Латвийка разыскивает в Нижнем Новгороде 50-летнюю сестру, которую никогда не видела

- Я ничего не помню о семье. Совсем ничего, понимаете? Мне было всего два годика, когда меня отдали в детский дом, навсегда разлучив с родными, - рассказала «Комсомольской правде» Уна Ольшевска.

Отец Дите египтянин, отсюда темный цвет кожи, черные глаза и такие же волосы.

Пять дочек от разных отцов

Уне 40 лет, и можно сказать, что жизнь ее сложилась. Родившаяся и выросшая в Латвии, в 25 лет она переехала на ПМЖ в Англию, где прожила четверть века. А затем перебралась в Исландию. И вот уже год, как новым домом латвийки является страна льдов, где она работает на фабрике по производству пластиковых контейнеров. У Уны есть семья и 19-летняя дочка. Казалось бы, живи и радуйся, но пару лет назад женщина узнала о том, что у нее есть четвертая родная сестра, которая, вероятно, находится сейчас в Нижнем Новгороде. Да только как ее найти…

- На самом деле нас было пять сестер, - огорошила Уна. - Да, вы не ослышались. Пять девочек, рожденных от одной матери-алкоголички. И каждую из нас по очереди забрали в детский дом, а потом передали в приемные семьи.

Первой на свет появилась Инга. Это случилось в далеком 1960 году. А спустя девять лет родилась Дите, в 1971 году - Кристина, в 1977 году - Зане. Младшая Уна, родившаяся годом позже, уже не застала ни одну из сестер. К тому моменту все девочки проживали в новых, благополучных семьях. Собственно, та же участь спустя два года после рождения ждала и ее, кареглазую малышку. Тем временем горе-мамаша, которую звали Айя Ольшевска, продолжала вести разгульный образ жизни, делая вид, что никто ее не лишал родительских прав и не отбирал детей.

- Судя по всему, наша биологическая мать не стремилась заводить длительные отношения. Общий отец был только у нас с Зане, а первая, вторая и третья сестры появились на свет от разных мужчин, - объяснила собеседница «Комсомолки».

Биологическую мать пятерых девочек звали Айя. Она была пьяницей.

Когда встретилась родная кровь…

Спустя долгие годы удочеренная Уна узнала, что, оказывается, у нее есть родные сестры! В тот момент женщина не знала, с чего начать, как найти родных людей. Первое, что пришло в голову, - разместить объявление в социальных сетях. Так удалось отыскать Зане Ольшевску, которая сейчас живет в Нидерландах.

- Не представляете, что я испытала, когда нашла Зане и когда мы, наконец, встретились. Такое только в фильмах бывает, - призналась Уна. - Причем оказалось, что она также разыскивала меня многие годы, но все никак не могла найти.

Встреча была с теплыми объятиями и слезами, которые невозможно было остановить. Ни одна, ни другая никак не могли поверить в случившееся чудо - они нашлись спустя десятки лет разлуки.

- Как бы описать… - задумалась латвийка. - Наверное, когда встречается родная кровь, это всегда очень радостно и тепло, что ли.

Затем отыскалась третья сестра - Кристина. Она по-прежнему живет в Латвии, правда, уже под другим именем - Илзе. Об Уне и других сестрах она не знала. Только про Дите. По словам Уны, Илзе-Кристина была в настоящем шоке! Шутка ли, перед ней стоял совершенно незнакомый взрослый человек, в котором течет та же кровь, что и в ее жилах.

- От них я и узнала о существовании Дите. Это произошло пару лет назад, но к активным поискам почему-то приступила несколько месяцев назад, - поделилась собеседница «Комсомолки». - Знакомые, у которых есть связи, разузнали, что Дите удочерила нижегородская семья. Поэтому вполне вероятно, что сестра сейчас живет в России, в Нижнем Новгороде.

Уна Ольшевска надеется найти вторую сестру.

«Помогите воссоединиться!»

На старых снимках, чудом сохранившихся с 70-х годов, изображена маленькая милая девочка с умным взглядом и пышными волосами цвета каменного угля. Это Дите Ольшевска, вторая по старшинству сестра, родившаяся в Риге 25 марта 1969 года. Фотографии родной сестренки Уна Ольшевска разметила во всевозможных группах в социальных сетях с пометкой «Помогите найти сестру. Возможно, вы знаете этого человека на фото». Таким образом Уна отыскала Зане, так же собирается найти и 50-летнюю Дите.

- Когда Дите было два или три года, мать лишили родительских прав и девочка оказалась в детском доме. Возможно, в Риге, - рассказала собеседница латвийка. - Отец Дите египтянин, отсюда темный цвет кожи, черные глаза и такие же волосы. А еще она в детстве упала с качелей, поэтому на лице должен быть шрам. Наверное, он никуда не исчез. По крайней мере хочется так думать, ведь это поможет поискам.

Влиятельные знакомые Уны помогли узнать имя приемной матери Дите - ее зовут Антонина Андреевна Евсеева. Сама же Дите живет под именем Илоны Викторовны Евсеевой. Хотя кто знает, может, фамилия с тех пор поменялась.

- Я сделала все возможное, чтобы найти сестру. Но мои поиски остановились из-за закона «О защите данных физических лиц», поэтому дальше я не могу искать сестру самостоятельно. Я очень надеюсь на помощь интернета и средств массовой информации, чтобы все сестры могли бы наконец-то воссоединиться. Ну, как все… Старшая сестра Инга уже умерла, - выдохнула Уна.

Кристина-Илзе и Зане помогают и так же активно ищут Дите-Илону, размещая посты в соцсетях, и надеются когда-нибудь обнять вторую по старшинству сестренку.

- Что я скажу Дите, когда встречу ее? Не знаю. Думаю, слова найдутся сами собой, - задумалась Уна.

Редакция «Комсомольской правды - Нижний Новгород» обращается к читателям с просьбой. Если вы что-нибудь знаете об Илоне Викторовне Евсеевой, которой сейчас должно быть 50 лет и которая, вероятно, проживает в Нижнем Новгороде, сообщите в редакцию на почту kpnn@phkp.ru или по телефону (831) 200-33-40.