2019-06-06T16:34:30+03:00
Общество

Латвийка разыскивает в Нижнем Новгороде 50-летнюю сестру, которую никогда не видела

В поисках Уне Ольшевске помогают сестры, которых она сумела отыскать ранее [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Когда Дите было два или три года, мать лишили родительских прав и девочка оказалась в детском доме.Когда Дите было два или три года, мать лишили родительских прав и девочка оказалась в детском доме.
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- Я ничего не помню о семье. Совсем ничего, понимаете? Мне было всего два годика, когда меня отдали в детский дом, навсегда разлучив с родными, - рассказала «Комсомольской правде» Уна Ольшевска.

Отец Дите египтянин, отсюда темный цвет кожи, черные глаза и такие же волосы.

Отец Дите египтянин, отсюда темный цвет кожи, черные глаза и такие же волосы.

Пять дочек от разных отцов

Уне 40 лет, и можно сказать, что жизнь ее сложилась. Родившаяся и выросшая в Латвии, в 25 лет она переехала на ПМЖ в Англию, где прожила четверть века. А затем перебралась в Исландию. И вот уже год, как новым домом латвийки является страна льдов, где она работает на фабрике по производству пластиковых контейнеров. У Уны есть семья и 19-летняя дочка. Казалось бы, живи и радуйся, но пару лет назад женщина узнала о том, что у нее есть четвертая родная сестра, которая, вероятно, находится сейчас в Нижнем Новгороде. Да только как ее найти…

- На самом деле нас было пять сестер, - огорошила Уна. - Да, вы не ослышались. Пять девочек, рожденных от одной матери-алкоголички. И каждую из нас по очереди забрали в детский дом, а потом передали в приемные семьи.

Первой на свет появилась Инга. Это случилось в далеком 1960 году. А спустя девять лет родилась Дите, в 1971 году - Кристина, в 1977 году - Зане. Младшая Уна, родившаяся годом позже, уже не застала ни одну из сестер. К тому моменту все девочки проживали в новых, благополучных семьях. Собственно, та же участь спустя два года после рождения ждала и ее, кареглазую малышку. Тем временем горе-мамаша, которую звали Айя Ольшевска, продолжала вести разгульный образ жизни, делая вид, что никто ее не лишал родительских прав и не отбирал детей.

- Судя по всему, наша биологическая мать не стремилась заводить длительные отношения. Общий отец был только у нас с Зане, а первая, вторая и третья сестры появились на свет от разных мужчин, - объяснила собеседница «Комсомолки».

Биологическую мать пятерых девочек звали Айя. Она была пьяницей.

Биологическую мать пятерых девочек звали Айя. Она была пьяницей.

Когда встретилась родная кровь…

Спустя долгие годы удочеренная Уна узнала, что, оказывается, у нее есть родные сестры! В тот момент женщина не знала, с чего начать, как найти родных людей. Первое, что пришло в голову, - разместить объявление в социальных сетях. Так удалось отыскать Зане Ольшевску, которая сейчас живет в Нидерландах.

- Не представляете, что я испытала, когда нашла Зане и когда мы, наконец, встретились. Такое только в фильмах бывает, - призналась Уна. - Причем оказалось, что она также разыскивала меня многие годы, но все никак не могла найти.

Встреча была с теплыми объятиями и слезами, которые невозможно было остановить. Ни одна, ни другая никак не могли поверить в случившееся чудо - они нашлись спустя десятки лет разлуки.

- Как бы описать… - задумалась латвийка. - Наверное, когда встречается родная кровь, это всегда очень радостно и тепло, что ли.

Затем отыскалась третья сестра - Кристина. Она по-прежнему живет в Латвии, правда, уже под другим именем - Илзе. Об Уне и других сестрах она не знала. Только про Дите. По словам Уны, Илзе-Кристина была в настоящем шоке! Шутка ли, перед ней стоял совершенно незнакомый взрослый человек, в котором течет та же кровь, что и в ее жилах.

- От них я и узнала о существовании Дите. Это произошло пару лет назад, но к активным поискам почему-то приступила несколько месяцев назад, - поделилась собеседница «Комсомолки». - Знакомые, у которых есть связи, разузнали, что Дите удочерила нижегородская семья. Поэтому вполне вероятно, что сестра сейчас живет в России, в Нижнем Новгороде.

Уна Ольшевска надеется найти вторую сестру.

Уна Ольшевска надеется найти вторую сестру.

«Помогите воссоединиться!»

На старых снимках, чудом сохранившихся с 70-х годов, изображена маленькая милая девочка с умным взглядом и пышными волосами цвета каменного угля. Это Дите Ольшевска, вторая по старшинству сестра, родившаяся в Риге 25 марта 1969 года. Фотографии родной сестренки Уна Ольшевска разметила во всевозможных группах в социальных сетях с пометкой «Помогите найти сестру. Возможно, вы знаете этого человека на фото». Таким образом Уна отыскала Зане, так же собирается найти и 50-летнюю Дите.

- Когда Дите было два или три года, мать лишили родительских прав и девочка оказалась в детском доме. Возможно, в Риге, - рассказала собеседница латвийка. - Отец Дите египтянин, отсюда темный цвет кожи, черные глаза и такие же волосы. А еще она в детстве упала с качелей, поэтому на лице должен быть шрам. Наверное, он никуда не исчез. По крайней мере хочется так думать, ведь это поможет поискам.

Влиятельные знакомые Уны помогли узнать имя приемной матери Дите - ее зовут Антонина Андреевна Евсеева. Сама же Дите живет под именем Илоны Викторовны Евсеевой. Хотя кто знает, может, фамилия с тех пор поменялась.

- Я сделала все возможное, чтобы найти сестру. Но мои поиски остановились из-за закона «О защите данных физических лиц», поэтому дальше я не могу искать сестру самостоятельно. Я очень надеюсь на помощь интернета и средств массовой информации, чтобы все сестры могли бы наконец-то воссоединиться. Ну, как все… Старшая сестра Инга уже умерла, - выдохнула Уна.

Кристина-Илзе и Зане помогают и так же активно ищут Дите-Илону, размещая посты в соцсетях, и надеются когда-нибудь обнять вторую по старшинству сестренку.

- Что я скажу Дите, когда встречу ее? Не знаю. Думаю, слова найдутся сами собой, - задумалась Уна.

Редакция «Комсомольской правды - Нижний Новгород» обращается к читателям с просьбой. Если вы что-нибудь знаете об Илоне Викторовне Евсеевой, которой сейчас должно быть 50 лет и которая, вероятно, проживает в Нижнем Новгороде, сообщите в редакцию на почту kpnn@phkp.ru или по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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