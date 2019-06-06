«Это настоящий вандализм!»: В Нижегородской области вымостили дорогу кусками памятника погибшим в ВОВ

В этом году День Победы для жителей деревни Фундриково в Нижегородской области действительно оказался праздником со слезами на глазах. Отправившись по традиции на местное кладбище, чтобы помянуть погибших в годы страшной войны, они увидели родные фамилии… у себя под ногами.

- Почти полвека у нас в деревне простоял памятник погибшим в Великой Отечественной войне, - вспоминают местные жители. – Скульптура солдата на высоком пьедестале, на основании которого были перечислены имена всех не вернувшихся жителей деревни. По сути, этот памятник был для нас настоящим символом Победы: здесь проводились праздничные митинги, собирались жители на сход… И вдруг теперь власти его снесли, а обломками вымостили дорогу на кладбище. Ничего святого уже не осталось!

Масла в огонь народного гнева подлил тот факт, что сделано все это было в аккурат накануне Дня Победы – в ночь с 8 на 9 Мая.

- По-жульнически, среди ночи сюда приехали два трактора и самосвал, - рассказывают жители. – Всего за каких-то полчаса памятник полностью разломали – и все. Что это, по-вашему, если не вандализм?

В местной администрации упорно не замечают памятные стелы. ФОТО: Юлия Ушакова.

В самой местной администрации для своих действий нашли другое определение – утилизация. Дескать, памятник уже давно отжил свое и находился в аварийном состоянии.

- Он был установлен еще в 1974 году, - рассказывает глава сельской администрации Денис Барыбин. – За это время он уже пришел в негодность: пьедестал разрушался, сама скульптура тоже была в плохом состоянии. Поэтому в 2014 году на общем сходе жителей было принято решение установить новый памятник - в самом центре деревни, рядом со школой и детским садом. Тогда же его и установили – уже в 2015 году возле него проводили праздничный митинг в честь Дня Победы. Здесь точно также перечислены имена погибших, есть стела с изображением солдата…Ну, а поскольку старый памятник продолжал разрушаться, то его решили демонтировать. И жители, кстати, поддержали это решение на очередном собрании!

То, что такое собрание проводилось, подтверждают и сами деревенские. Вот только, по их словам, на этом собрании все они высказались за сохранение памятника.

- На том сходе жителей просто попросили расписаться, что они там присутствовали. А потом все представили так, что это подписи за снос памятника, - возмущается Юлия Ушакова. - Да разве бы жители разрешили стелами с именами погибших дороги мостить? Это же настоящее варварство!

Сейчас дорога на кладбище пестрит именами жителей села. ФОТО: Юлия Ушакова.

Впрочем, на дальнейшую судьбу памятника в местной администрации тоже свой взгляд.

- Памятник был просто утилизирован, - объясняет Денис Барыбин. – А на дорогу к кладбищу отвезли не обломки памятника, а куски его кирпичного основания.

На вопрос о том, как же на дороге оказались имена погибших, в администрации только разводят руками - может, какие-то куски и попали случайно...

Впрочем, самих местных жителей это объяснение не устраивает. Жалобы на действия администрации они намерены подать и в прокуратуру, и в районную администрацию. Тем временем действиями сельских властей уже заинтересовались в Следственном комитете.

- По информации СМИ, в населенном пункте Семеновского района Нижегородской области по распоряжению местных властей демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны. Более того, разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге, - отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. - Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в кратчайшие сроки дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к разрушению одного из символов нашей исторической памяти. Ход и результаты проверки поставлены председателем СК России на контроль.

Четыре года назад в деревне установили новый памятник, а старый пошел на слом. ФОТО: Денис Барыбин.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Песков, заместитель главы администрации городского округа Семеновский:

- В 2015 году в деревне Фундриково был установлен новый памятник воинам, павшим в ВОВ. Денежные средства на приобретение и устройство нового памятника в размере 92 тысяч рублей были выделены из бюджета городского округа Семеновский. При обследовании территории старого памятника в этом году было выявлено опасное состояние постамента, кирпичная кладка разрушилась, появилась угроза выпадения отдельных кирпичей. В связи с тем, что памятник был списан и заменен на новый, было решено его демонтировать. Конечно, есть наше упущение, что при разборке основания памятника не были демонтированы плиты и территориальный отдел не проконтролировал работы по демонтажу. Виновные в проведении работ будут привлечены к дисциплинарной ответственности.