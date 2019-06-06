Криминальный бумеранг: Насильника поймали спустя ровно 7 лет после совершения преступления

Возвращаясь из школы 23 мая 2012 года, 16-летняя Виктория Ермакова (имя героини изменено – прим. ред.) проходила мимо заброшенного дома в Московском районе Нижнего Новгорода. Вдруг из полуразвалившегося здания на нее выскочил незнакомый парень. На вид чуть больше двадцати, но уже сильно потрепанный жизнью.

-Я его видела первый раз в жизни, - вспоминает Виктория. – Для меня это был совершенно незнакомый человек. Но до сих пор я вспоминаю тот день с содроганием!

Незнакомец начал с силой тянуть Вику в развалюшку, сопровождая свои доводы увесистыми оплеухами.

- Давай-давай, не брыкайся! Если жизнь дорога, то все сама сделаешь! – перемежая пинки угрозами, мужчина втащил девушку в покосившееся здание.

То, что случилось дальше, Вика не хочет вспоминать даже спустя долгие годы. После изнасилования мужчина поспешил скрыться из дома.

- Ты еще легко отделалась, - бросил он напоследок. – Я ведь тебя и прикончить мог.

С тех пор прошло ровно семь лет. Жизнь Виктории постепенно наладилась: она окончила институт, вышла замуж, родила ребенка… О той жуткой встрече она больше старалась не вспоминать. Как вдруг в этот же день 23 мая в ее квартире раздался звонок.

- Виктория, мы задержали напавшего на вас мужчину, - сообщили сотрудники полиции. – Сейчас он находится у нас.

Даже спустя семь лет Виктория опознала своего обидчика. Как оказалось, у 30-летнего мужчины за плечами уже был изрядный тюремный стаж: угон автомобиля, кража, грабеж и разбой. А вот свое участие в совершении изнасилования мужчина продолжает отрицать. Сейчас расследование этого дела продолжается.