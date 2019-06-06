«Она украла у меня собак на стерилизацию»: Собачница обвинила зоозащитницу в краже четвероногих

Приехав к себе на дачу в конце мая, жительница Выксы Екатерина Трифонова (имя героини изменено – прим. ред.) глазам своим не поверила: калитка открыта, замок на двери сломан, дорожки вытоптаны.

- Я, конечно, сразу заподозрила воров, - рассказывает Екатерина. – Хоть у меня и красть-то особо нечего, а все равно жалко!

Однако обойдя дачный домик вдоль и поперек, хозяйка обнаружила, что ничего ценного незваные гости из дома не забрали. За исключением… шести собак!

- Ко мне тут повадилась одна зоозащитница ездить. Представлялась всегда волонтером благотворительной организации, - вспоминает Екатерина. – Все предлагала отвезти собак на стерилизацию – дескать, они расплодятся и совсем от них житья не будет. Да только я сама знаю, что со своими собаками делать. Да и где доказательства, что она действительно из благотворительной организации?

Обнаружив свою пропажу, Екатерина тут же отправилась в полицию. Все-таки кому, как не правоохранителям, искать хвостатых?

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Место нахождения волонтера благотворительной организации, которую подозревает заявительница в причастности к этому инциденту, устанавливается.