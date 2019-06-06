Еще шесть нижегородских маршруток поднимут стоимость проезда с 1 июля 2019 года
В июле еще один нижегородский частный перевозчик – ООО «Автолигатранс-НН» - собирается изменить тариф. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно информации, тарифы будут изменены с 1 июля 2019 года на следующих маршрутах:
- № Т-55 «ЗКПД-4 – Автовокзал «Щербинки»;
- № Т-74 «Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры»;
- № Т-82«Автовокзал «Щербинки» – Улица Усилова»;
- № Т-91 «Поселок Черепичный – Улица Долгополова»;
- № Т-93 «Агрокомбинат «Горьковский» – Микрорайон Верхние Печеры»;
- № Т-94 «ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2».
Стоимость проезда на этих маршрутах составит 30 рублей, причем независимо от способа оплаты – наличными, банковской или транспортной картой.
На муниципальном транспорте стоимость проезда останется прежней – 28 рублей за наличный расчет и 26 рублей при безналичной способе оплаты.
Напомним, согласно федеральному законодательству, тарифы на частных маршрутах устанавливаются самим перевозчиком, и органы власти не имеют права регулировать их.
ИСТОЧНИК KP.RU