2019-06-06T12:45:34+03:00
Общество

Еще шесть нижегородских маршруток поднимут стоимость проезда с 1 июля 2019 года

Цены вырастут на маршрутах Т-55, Т-74, Т-82, Т-91, Т-93, Т-94
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Еще шесть нижегородских маршруток поднимут стоимость проезда с 1 июля 2019 годаЕще шесть нижегородских маршруток поднимут стоимость проезда с 1 июля 2019 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В июле еще один нижегородский частный перевозчик – ООО «Автолигатранс-НН» - собирается изменить тариф. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, тарифы будут изменены с 1 июля 2019 года на следующих маршрутах:

- № Т-55 «ЗКПД-4 – Автовокзал «Щербинки»;

- № Т-74 «Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры»;

- № Т-82«Автовокзал «Щербинки» – Улица Усилова»;

- № Т-91 «Поселок Черепичный – Улица Долгополова»;

- № Т-93 «Агрокомбинат «Горьковский» – Микрорайон Верхние Печеры»;

- № Т-94 «ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2».

Стоимость проезда на этих маршрутах составит 30 рублей, причем независимо от способа оплаты – наличными, банковской или транспортной картой.

На муниципальном транспорте стоимость проезда останется прежней – 28 рублей за наличный расчет и 26 рублей при безналичной способе оплаты.

Напомним, согласно федеральному законодательству, тарифы на частных маршрутах устанавливаются самим перевозчиком, и органы власти не имеют права регулировать их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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