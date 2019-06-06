Социальная сеть «ВКонтакте» запустила городскую ленту новостей в Нижнем Новгороде

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в Нижнем Новгороде городскую ленту новостей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В городской ленте пользователи смогут увидеть актуальные новости, анонсы событий, тематические записи, а также публикации местных авторов. Новая лента представляет собой отдельную вкладку в общей ленте новостей, которая будет доступна тем пользователям, которые указали Нижний Новгород в своем профиле «ВКонтакте», а также тем, кто находится в городе или его окрестностях. Кроме того, активировать ленту можно по ссылке.

На первом этапе в городской ленте можно будет найти материалы от СМИ, популярных авторов и крупных сообществ, освещающих региональную повестку и заранее отобранных региональными представителями VK. В дальнейшем в городской ленте могут оказаться публикации любого автора. Для этого пользователям нужно создавать уникальные материалы, интересные широкому кругу читателей, и соблюдать правила «ВКонтакте».

- Представительство «ВКонтакте» в Нижнем Новгороде открылось меньше месяца назад, однако мы уже начали сотрудничество с десятками нижегородских проектов. К тому же, впереди 800-летие Нижнего, и мы будем активно к нему готовиться. Еще одно важное событие, которое сделает VK ближе к местным жителям, — запуск городской ленты. Нижегородская версия «ВКонтакте» будет отличаться, предположим, от казанской, и поможет жителям легче ориентироваться в городской повестке. В «первую волну» новой ленты вошли СМИ, крупные паблики, а также сообщества спортивных клубов, музеев, театров и фестивалей, - рассказала представитель «ВКонтакте» в Нижнем Новгороде Татьяна Маркина.

Городская лента также доступна в городах, где работают другие региональные представительства «ВКонтакте»: в Казани и Екатеринбурге.