Прогноз погоды на лето 2019 года в Нижнем Новгороде: нас ждет 30-градусная жара

Лето в этом году началось раньше обычного, и многие нижегородцы опасались, что также рано оно и закончится. Но синоптики утверждают, что нынешний год сможет порадовать всех любителей жары. Согласно прогнозам, температура воздуха будет выше средних многолетних значений.

Июнь

Так, в июне средняя температура воздуха составит 17-19 градусов. И это с учетом ночных похолоданий. Днем столбики термометров будут подниматься даже до +30 градусов. При этом количество осадков будет в пределах нормы – 50-75 мм.

- Но не нужно ждать, что дожди будут идти каждый день, - предупредила читателей «Комсомолки» начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. - За день может выпасть половина месячной нормы. Осадки летом – это кратковременные ливни.

Июль

Теплая погода продлится и в июле. Столбики термометров снова будут подниматься выше многолетних значений.

- Будет много дней, когда температура воздуха днем составит 25-30 градусов, а ночью – 15-20 градусов, - обрадовала Ольга Мокеева.

Количество осадков в июле традиционно увеличится, однако за рамки нормы выходить не будут. Нижегородцев ждут грозовые ливни. Также в июле могут быть сильные ветра – шквалы и смерчи. По словам Ольги Мокеевой, самый сильный смерч бушевал в Нижнем Новгороде 3 июля 1974 году. Скорость ветра тогда достигала 48 м/с.

Август

Даже август в этом году будет теплым.

- В августе температура воздуха прогнозируется на один градус теплее. Обычно средняя температура составляет 15-17 градусов, в этом году ожидается 16-18 градусов, - рассказала Ольга Мокеева. – Но если днем будет еще тепло, то ночи станут прохладные.

А вот осадков будет уже меньше, нежели в июле. Они будут сопоставимы с июньскими значениями.

Также во второй половине августа появится кислотная роса, что может привести к порче урожая – фитофторе.

Температура воды уже достаточно высокая – 20 градусов в реках, а в стоячих водоемах до 22 градусов. В выходные, 8-9 июня, когдла температура воздуха поднимется до +30…+32 градусов, то и температура воды тоже вырстет до 23 градусов.

- Сейчас прекрасная погода, надо загорать, купаться, больше гулять, - призывает нижегородцев Ольга Мокеева.