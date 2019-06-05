2019-06-05T17:50:49+03:00
Общество

«Она - колхозница!»: Пьяные пассажиры устроили скандал в нижегородском автобусе

Кондуктор долго уговаривала мужчин заплатить за проезд [видео]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Пьяные пассажиры устроили скандал в нижегородском автобусе.Пьяные пассажиры устроили скандал в нижегородском автобусе.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Очередной скандал произошел в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Двое пьяных мужчин вступили в перепалку с кондуктором и пассажирами. Водитель, не выдержав трехэтажного мата, высадил дебоширов из автобуса. Видео с инцидентом тут же попало в социальные сети.

Пьяные пассажиры устроили скандал в нижегородском автобусе.Видео: https://vk.com/novgorod_52

- Проезд оплачиваем? - поинтересовалась кондуктор у шумных пассажиров. - Нет? Значит, выходим.

Второй, тот, что побойчее, дерзко ответил: мол, погоди, сейчас покажу документик. А сам принялся ругаться матом. Нетрезвый товарищ его окоротил: «Хватит, замолчи!»

Пожилая женщина, которая ехала в этом автобусе, не выдержала и спросила, почему мужчина обзывает кондуктора.

- Да потому что она колхозница! - объяснил скандалист.

В итоге водитель распахнул двери, и двое вышли из автобуса.

Общественность принялась обсуждать инцидент, запечатленный очевидцами на камеру мобильного телефона. Кто-то вступился за кондуктора, а кто-то посоветовал любителям выпить ездить на такси.

- Вообще бы пинка из транспорта в таком состоянии и с таким лексиконом. Вон такси в помощь! - прокомментировала инцидент Наталья Шалина-Росляева.

- И после этого нас агитируют пересесть на общественный транспорт. Ну уж нет, - добавила Зара Золотая.

- А это уже нормой становится - выпендриться в общественном транспорте перед бесправными работниками сферы обслуживания? - поинтересовалась Елена Духонина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал в общественном транспорте: Нижегородка отказалась уступить место пожилому пассажиру

Подписчики никак не решат, кто прав в сложившейся ситуации (подробности)

Кондуктор подралась с пассажирами, которые хотели оплатить проезд пятитысячной купюрой

Скандал в трамвае № 417 прокомментировали в МП «Нижегородэлектротранс» (подробности)

«Она посоветовала мне собирать милостыню около церкви»: Жительница Бора пожаловалась на кондуктора

Работница МУП «Борское ПАП» обматерила женщину с маленьким ребенком (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«У меня нет претензий к режиссеру»: Темнокожий ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал о своем отношении к сериалу «Чернобыль»
Игорь Хиряк, ставший героем Интернета после скандала с британской сценаристкой, поделился с «КП», как сложилась его жизнь после катастрофы под Припятью
Новости 24
Марина Кочеткова возглавила МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»
Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин дали старт покраске резного наличника нижегородского выявленного ОКН
Ремонт Мызинского моста завершится на 11 дней раньше срока
Почти 350 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в 2019 году
Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне
Участники «Театрального Приволжья» выступили на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт»
В Нижегородской области завершается подготовка к переходу на эскроу-счета для защиты будущих дольщиков
Суд закрыл кафе-бар «Арго» на три месяца из-за антисанитарии
Подрядчика на строительство обхода Балахны выберут в 2020 году
Три бани сгорели в Нижегородской области за сутки
Фестиваль «Ботаника» переедет в Александровский сад и станет бесплатным
Следователи проводят проверку по факту отказа деревни «Новинки» от размещения детей с ВИЧ
Новую схему движения на автостанции «Щербинки» представили нижегородцам
Пострадавшие при взрыве на заводе в Дзержинске получат 150 тысяч рублей компенсации
18-летнего нижегородца осудят за убийство прохожего из-за пачки сигарет
Руководство ГосНИИ «Кристалл» впервые прокомментировало ЧП, произошедшее на заводе 1 июня
120 домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосетей в центре Нижнего Новгорода
Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 3 июня
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ЧП в Дзержинске
Два дома останутся без электричества в Нижнем Новгороде 3 июня
Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Навашине, где погиб грудничок
Администрация Дзержинска: Поврежденные взрывом школы восстановят к ЕГЭ
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей материальной помощи
Пожар на заводе «Кристалл» ликвидирован
«Единая Россия» объявила сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске
«Умные» остановки начали устанавливать в Нижнем Новгороде
При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
Движение транспорта возле одного из домов по улице Краснозвездной ограничат на две недели
Нижний Новгород и китайский город Хэфэй стали побратимами