«Она - колхозница!»: Пьяные пассажиры устроили скандал в нижегородском автобусе

Очередной скандал произошел в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Двое пьяных мужчин вступили в перепалку с кондуктором и пассажирами. Водитель, не выдержав трехэтажного мата, высадил дебоширов из автобуса. Видео с инцидентом тут же попало в социальные сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/713091" frameborder="0"></iframe> Пьяные пассажиры устроили скандал в нижегородском автобусе.Видео: https://vk.com/novgorod_52

- Проезд оплачиваем? - поинтересовалась кондуктор у шумных пассажиров. - Нет? Значит, выходим.

Второй, тот, что побойчее, дерзко ответил: мол, погоди, сейчас покажу документик. А сам принялся ругаться матом. Нетрезвый товарищ его окоротил: «Хватит, замолчи!»

Пожилая женщина, которая ехала в этом автобусе, не выдержала и спросила, почему мужчина обзывает кондуктора.

- Да потому что она колхозница! - объяснил скандалист.

В итоге водитель распахнул двери, и двое вышли из автобуса.

Общественность принялась обсуждать инцидент, запечатленный очевидцами на камеру мобильного телефона. Кто-то вступился за кондуктора, а кто-то посоветовал любителям выпить ездить на такси.

- Вообще бы пинка из транспорта в таком состоянии и с таким лексиконом. Вон такси в помощь! - прокомментировала инцидент Наталья Шалина-Росляева.

- И после этого нас агитируют пересесть на общественный транспорт. Ну уж нет, - добавила Зара Золотая.

- А это уже нормой становится - выпендриться в общественном транспорте перед бесправными работниками сферы обслуживания? - поинтересовалась Елена Духонина.

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