Стало известно, какие соглашения с Нижегородской областью будут подписаны на ПМЭФ-2019

В рамках Петербургского международного экономического форума делегацией Нижегородской области планируется подписание сразу нескольких важнейших соглашений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Среди них соглашение с правительством Республики Саха по передаче опыта региональной программы «Команда правительства», ПАО «Мегафон» по развитию услуг связи в регионе, с Банком ВТБ – по реализации проекта общественного велопроката «Велобайк», - говорится в сообщении. – Кроме того, в ходе проведения форума будут подписаны соглашения с государственной корпорацией «ВЭБ. РФ». Они касаются сразу нескольких важных проектов, среди которых модернизация существующей трамвайной сети и строительство новых трамвайных линий на территории Нижегородской агломерации, обновление парков автобусов и трамваев с использованием лизинга, а также строительство набережных Волги и Оки в черте Нижнего Новгорода.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет в культурной столице с 6 по 8 июня. На сегодняшний день этот форум считается крупнейшим деловым событием года, на которое съезжаются представители бизнеса, финансовые аналитики и эксперты со всей страны. Нижегородскую делегацию возглавит лично глава региона Глеб Никитин.