2019-06-05T17:52:54+03:00
Экономика

Стало известно, какие соглашения с Нижегородской областью будут подписаны на ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум откроется 6 июня
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Стало известно, какие соглашения с Нижегородской областью будут подписаны на ПМЭФ-2019. ФОТО: фонда РосконгрессСтало известно, какие соглашения с Нижегородской областью будут подписаны на ПМЭФ-2019. ФОТО: фонда Росконгресс
Изменить размер текста:

В рамках Петербургского международного экономического форума делегацией Нижегородской области планируется подписание сразу нескольких важнейших соглашений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Среди них соглашение с правительством Республики Саха по передаче опыта региональной программы «Команда правительства», ПАО «Мегафон» по развитию услуг связи в регионе, с Банком ВТБ – по реализации проекта общественного велопроката «Велобайк», - говорится в сообщении. – Кроме того, в ходе проведения форума будут подписаны соглашения с государственной корпорацией «ВЭБ. РФ». Они касаются сразу нескольких важных проектов, среди которых модернизация существующей трамвайной сети и строительство новых трамвайных линий на территории Нижегородской агломерации, обновление парков автобусов и трамваев с использованием лизинга, а также строительство набережных Волги и Оки в черте Нижнего Новгорода.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет в культурной столице с 6 по 8 июня. На сегодняшний день этот форум считается крупнейшим деловым событием года, на которое съезжаются представители бизнеса, финансовые аналитики и эксперты со всей страны. Нижегородскую делегацию возглавит лично глава региона Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия снова проигрывает свои прилавки: наше сельское хозяйство - это потемкинская деревня
Колумнист «КП» удивляется, как вышло так, что калужский сыр стал стоить вдвое дороже пармезана, и приходит к выводу, что государство переборщило с поддержкой агрохолдингов
Новости 24
Марина Кочеткова возглавила МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»
Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин дали старт покраске резного наличника нижегородского выявленного ОКН
Ремонт Мызинского моста завершится на 11 дней раньше срока
Почти 350 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в 2019 году
Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне
Участники «Театрального Приволжья» выступили на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт»
В Нижегородской области завершается подготовка к переходу на эскроу-счета для защиты будущих дольщиков
Суд закрыл кафе-бар «Арго» на три месяца из-за антисанитарии
Подрядчика на строительство обхода Балахны выберут в 2020 году
Три бани сгорели в Нижегородской области за сутки
Фестиваль «Ботаника» переедет в Александровский сад и станет бесплатным
Следователи проводят проверку по факту отказа деревни «Новинки» от размещения детей с ВИЧ
Новую схему движения на автостанции «Щербинки» представили нижегородцам
Пострадавшие при взрыве на заводе в Дзержинске получат 150 тысяч рублей компенсации
18-летнего нижегородца осудят за убийство прохожего из-за пачки сигарет
Руководство ГосНИИ «Кристалл» впервые прокомментировало ЧП, произошедшее на заводе 1 июня
120 домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосетей в центре Нижнего Новгорода
Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 3 июня
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ЧП в Дзержинске
Два дома останутся без электричества в Нижнем Новгороде 3 июня
Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Навашине, где погиб грудничок
Администрация Дзержинска: Поврежденные взрывом школы восстановят к ЕГЭ
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей материальной помощи
Пожар на заводе «Кристалл» ликвидирован
«Единая Россия» объявила сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске
«Умные» остановки начали устанавливать в Нижнем Новгороде
При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
Движение транспорта возле одного из домов по улице Краснозвездной ограничат на две недели
Нижний Новгород и китайский город Хэфэй стали побратимами