«Мертвые с косами стоят»: На Большой Покровской так и не распустились посаженные деревья

В последние годы деревья на Большой Покровской не приживаются – этой весной нижегородцы опять заметили на главной улице города засохшие кусты, и даже к началу лета на большинстве из них так и не появилось ни одного листочка.

- В прошлом году на Покровке эти деревья зеленели и цвели, а сейчас «мертвые с косами стоят». По всей улице их десятки, они засохли почти в каждой кадке, лишь некоторые пережили зиму. Может, когда Покровку зимой убирали, песко-соляную смесь в кадки сыпали? Или корни повредили? В любом случае жалко! – написал в группе «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте» один из подписчиков.

- Земля полностью промерзает в таких кадках, вот и погибли, - считает Алексей Константинов.

Но, по данным администрации Нижнего Новгорода, причиной гибели деревьев стали вовсе не морозы, а, скорее, наоборот – жара.

- В начале мая была очень высокая температура воздуха – более +28 градусов Цельсия, и из-за этого у части деревьев ивы ломкой, произрастающих на улице Большой Покровской, сейчас отсутствуют признаки вегетации. Однако эта порода деревьев имеет высокую побегообразовательную способность, и поэтому сейчас подрядная организация принимает меры по восстановлению жизнеспособности данных деревьев. В частности, объемы крон уменьшены на 20-30%, а также запланированы несколько обработок растений симуляторами роста, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе горадминистрации.

Если же и эти меры не помогут оживить деревья, погибшие растения будут заменены.