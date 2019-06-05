2019-06-05T11:55:38+03:00
Экономика

Глеб Никитин выступит модератором панельной сессии ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум стартует 6 июня
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин выступит модератором панельной сессии ПМЭФ-2019.Глеб Никитин выступит модератором панельной сессии ПМЭФ-2019.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в качестве руководителя рабочей группы по экологии Госсовета РФ выступит модератором панельной сессии «Законодательное регулирование сферы обращение с отходами». Она состоится в рамках «нулевого» дня Петербургского международного экономического форума 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В рамках выставочной экспозиции Петербургского международного экономического форума Нижегородская область планирует представить проекты по формированию современного облика территорий, - говорится в сообщении регионального правительства. – Они направлены на формирование комфортной городской среды и повышение уровня экологической безопасности.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. Он является крупнейшим деловым мероприятием в России, в котором участвуют эксперты, представители бизнеса и финансовые аналитики со всего мира. Также в нем традиционно участвуют представители всех российских регионов. Нижегородскую делегацию на этом форуме возглавит лично глава региона Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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