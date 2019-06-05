«Хайпуем на гетеросексуальности»: Нижегородцы устроили обнаженную фотосессию рядом с собором Александра Невского

Необычную фотосессию устроила нижегородская пара на Стрелке неподалеку от собора Александра Невского в Нижнем Новгороде. Раздевшись донага, парень с девушкой взобрались на пакгауз и принялись позировать местному фотографу. Получившиеся снимки ребята разметили в Инстаграме.

neposredstvenno_alla Вот и дожили, что мы хайпуем на гетеросексуальности.

- Существует термин, когда зарабатывают на гомосексуальности. Но я его забыла. Из-за этого недавно разразился скандал у Кельвин Кляйна, где натуралка Белла Хадид целует девушку. Другие зарабатывают на феминизме. Вот и дожили, что мы хайпуем на гетеросексуальности, прогуливаясь по территории собора, - написала Алла Куракова в своем микроблоге.

alexandergordeev Очередной приезд Аллы в Нижний сподвиг к новой провокации.

Чтобы соцсети не забраковали обнаженку, «модели» заретушировали причинные места. Однако Инстаграм не проведешь, и он раз за разом блокирует провокационные фото.

neposredstvenno_alla "Адам" и "Ева" в одежде.

Тем временем подписчики активно комментируют фотосессию, и, надо сказать, большинству акция понравилась.

- Шикарно! Прямо то, что доктор прописал, - одобрил sleepingfrogy.

- Взбудоражили песок, - добавил igor__sysoev.

- Ой, мне очень нравится. Ощущение, что в общем настроении есть отсылка к Адаму и Еве, только в каменных джунглях. Очень красиво, - написала sasha_litvak.

- Я считаю, что все подобрано как нельзя кстати. И модели гармонируют, и место ироничное, и фотограф классный. Лично меня вдохновляют интересные и небанальные работы, еще и с неким классным вызовом. Продолжайте в том же духе! - поддержала cilnaya.i.nezavicimaya.