«Хайпуем на гетеросексуальности»: Нижегородцы устроили обнаженную фотосессию рядом с собором Александра Невского
Необычную фотосессию устроила нижегородская пара на Стрелке неподалеку от собора Александра Невского в Нижнем Новгороде. Раздевшись донага, парень с девушкой взобрались на пакгауз и принялись позировать местному фотографу. Получившиеся снимки ребята разметили в Инстаграме.
- Существует термин, когда зарабатывают на гомосексуальности. Но я его забыла. Из-за этого недавно разразился скандал у Кельвин Кляйна, где натуралка Белла Хадид целует девушку. Другие зарабатывают на феминизме. Вот и дожили, что мы хайпуем на гетеросексуальности, прогуливаясь по территории собора, - написала Алла Куракова в своем микроблоге.
Чтобы соцсети не забраковали обнаженку, «модели» заретушировали причинные места. Однако Инстаграм не проведешь, и он раз за разом блокирует провокационные фото.
Тем временем подписчики активно комментируют фотосессию, и, надо сказать, большинству акция понравилась.
- Шикарно! Прямо то, что доктор прописал, - одобрил sleepingfrogy.
- Взбудоражили песок, - добавил igor__sysoev.
- Ой, мне очень нравится. Ощущение, что в общем настроении есть отсылка к Адаму и Еве, только в каменных джунглях. Очень красиво, - написала sasha_litvak.
- Я считаю, что все подобрано как нельзя кстати. И модели гармонируют, и место ироничное, и фотограф классный. Лично меня вдохновляют интересные и небанальные работы, еще и с неким классным вызовом. Продолжайте в том же духе! - поддержала cilnaya.i.nezavicimaya.
ИСТОЧНИК KP.RU