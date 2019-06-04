2019-06-04T12:52:10+03:00
Общество

Пора поступать, или Инструкция по выбору факультета

Мы поможем школьникам найти правильный выход в сложной ситуации
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ННГУФото: ННГУ
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Каждый школьник рано или поздно сталкивается с одной и той же проблемой: как правильно выбрать профессию и не ошибиться, в какой вуз поступить и в чем оно, мое призвание? Муки выбора не дают спокойно жить и родителям, и абитуриентам. Выход есть!

Ежегодно факультет физической культуры и спорта Университета Лобачевского проводит активную работу со школьниками. Важная часть этой работы - Кубок абитуриента - спецпроект, который реализуется с 2014 года. Проведение турниров по различным видам спорта: единоборствам, рукопашному бою, бадминтону, настольному теннису и многим другим, позволяет получать баллы не только призерам, но и участникам. Больше баллов - выше вероятность поступить.

Фото: ННГУ

Фото: ННГУ

ФКС думает и о тех, кто уже получил диплом бакалавра, кто смел, не хочет останавливаться на достигнутом и задумывается о магистратуре. Для них есть уникальная программа «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта». Она, кстати, дает возможность не только проявить себя как спортсмен, но и как управленец. Не захотел быть тренером - будь менеджером. Для тех, кто поступает в магистратуру, есть олимпиада «Капиталъ». И это тоже возможность заработать дополнительные баллы.

Фото: ННГУ

Фото: ННГУ

Моя учеба - мой мир

Студенческая жизнь на ФКС - это не просто учеба. Это возможность проявить себя в науке, в различных сферах деятельности, открыть новые возможности, познакомиться с экспертами.

Ребята могут попробовать себя в самых популярных профессиях - таких, как SMM-менеджер, фотограф, видеограф, комментатор и даже организатор спортивных мероприятий. Можно попасть в спортивные сборные вуза, побывать за границей на интереснейших конференциях и соревнованиях. Для этого в ННГУ есть более 80 международных программ. И, конечно же, получать гранты. Студенты факультета ФКС неоднократно были победителями стипендиальной программы благотворительного фонда Владимира Потанина. Победителю гранта причитается 20 тысяч рублей дополнительно к ежемесячной стипендии.

Фото: ННГУ

Фото: ННГУ

Практикуй, создавай!

Практика может быть разной: педагогической, тренерской, преддипломной. Но на факультете физкультуры и спорта ННГУ есть и организационная (творческая) практика! Студенты делятся на группы, внутри которых создают свои авторские проекты. Студенты ФКС ННГУ могут все! Они сами ищут партнеров, проводят пиар-кампанию, прорабатывают финансовую составляющую. Это огромный опыт, который даже в реальной жизни получает далеко не каждый.

На всех этапах студентов поддерживают эксперты. Проекты могут быть разные - от проблем государства в сфере физической культуры и спорта до технологий в спорте. На финишной прямой потенциальные работодатели присматриваются к ребятам, чтобы позже пригласить на работу или предложить разработать проект для определенной компании.

Торопитесь! Вас ждут на ФКС

В 2019 году на факультете физической культуры и спорта ведется прием на направления подготовки:

49.03.01 «Физическая культура» – бакалавриат - 15 бюджетных мест на очной форме и 5 – на заочной.

49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» - внебюджет, очная и заочная форма.

49.04.01 Магистерская программа «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта» – 10 мест на очную форму и 28 – на заочную.

В 2019 году впервые для бакалавров и магистров факультета ФКС откроется программа дополнительного образования совместно с институтом филологии и журналистики «Спортивный комментатор».

И если это именно ваш выбор, то обратитесь в приемную комиссию за дополнительной информацией по адресу: Нижний Новгород, проспект Гагарина, 23, корпус 1. Телефон – 462-30-45 Сайт факультета ФКС – fks.unn.ru

Фото: ННГУ

Фото: ННГУ

ИСТОЧНИК KP.RU

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