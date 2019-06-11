Озеро из кипятка разлилось в одном из дворов Нижнего Новгорода

В понедельник, 10 июня, вернувшись с работы, нижегородцев, живущих на улице Березовская Московского района Нижнего Новгорода, ждал неприятный сюрприз. Во дворе дома №104 разлилось огромное озеро кипятка. Вода была настолько горячей, что от нее шел густой пар.

- Началось все часов в семь вечера, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» очевидец Алексей Ковалев. – Капец какой фонтан был! За час залило весь двор. К первому подъезду даже подойти нельзя было. Всем, кто там живет, пришлось стоять на улице и ждать, пока приедет аварийная служба.

Жильцам других подъездов приходилось обходить через соседние дома. Однако домой торопились не все.

- За машины переживали, - объяснил Алексей Ковалев. – Их постоянно приходилось переставлять.

Аварийная служба приехала около 20.00. После чего воду сразу же перекрыли и откачали. И только тогда жители первого подъезда смогли попасть в свои квартиры. А вот помыться после жаркого дня жители так и не смогли. Во время ремонтных работа вода была отключена.

- Всю ночь работали. Все перекопали, весь асфальт, машины ставить некуда, - сетует Алексей.

Однако в пресс-службе АО «Теплоэнерго» «Комсомолку» заверили, что нарушенное благоустройство будет восстановлено в ближайшее время.

Также специалисты рассказали, что вечером 10 июня произошло повреждение подающего трубопровода диаметром 273 мм.

- На место оперативно прибыли сотрудники аварийно-ремонтной службы и района теплосетей «Сормовский» АО «Теплоэнерго». Над устранением повреждения в течение ночи работали две бригады и шесть единиц техники, - рассказали в пресс-службе.

Ремонтно-восстановительные работы завершились в 5.00 11 июня. В это же время началось заполнение сетей, а жители получили горячую воду.