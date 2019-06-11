Здоровье – наше все!

Самым важным в жизни каждого из нас является здоровье. Оградить себя от заболеваний помогают занятие спортом, здоровое и правильное питание и, конечно же, своевременная диагностика. Еще одним важным фактором является страхование. В наше время без этого никуда.

Но как найти правильную компанию? Среди множества организаций выбрать одну – как искать иголку в стоге сена. Мы готовы вам помочь.

Страховая компания «СМК РЕСО-Мед» занимается обязательным медицинским страхованием уже 20 лет. Здесь все организовано так, чтобы застрахованные получали медицинскую помощь в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий в полном объеме.

С 2016 года в компании работает трехуровневая система страховых представителей. Вы точно получите необходимое консультирование по любым вопросам. Так, страховой представитель 1 уровня предоставит информацию по вопросам обязательного медицинского страхования. На втором этапе вы получите защиту прав. Специалист рассмотрит ваши обращения и проконсультирует по вопросам оказания различных видов медицинской помощи. Он проинформирует о необходимости соблюдать назначения врача, разрешит любые конфликтные ситуации, которые могут возникнуть между вами и медучреждением.

Фото предоставлено "Комсомолке" страховой компанией «СМК РЕСО-Мед»

После этого вас ждет встреча с высококвалифицированным врачом. Его задача состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы стоящие на диспансерном учёте пациенты вовремя проходили приём у врача и назначенное лечение.

«СМК РЕСО-Мед» стремится к тому, чтобы застрахованные граждане бережно относились к своему здоровью, вовремя проходили медицинские осмотры и диспансеризацию, соблюдали назначения врача.

За ответами на интересующие вопросы в ходе лечения можно будет обратиться по телефону колл-центра. Страховой представитель решит вашу проблему оперативно.

Помните, что страховщик и застрахованный в ОМС — это одна команда.

- Обязательно проходите диспансеризацию, когда страховая компания Вас приглашает по телефону, смс или же почтовым отправлением, - советует директор Нижегородского филиала страховой компании «СМК РЕСО-Мед» Ирина Кулакова. - Возможно, по её результатам выявляются хронические заболевания. Страховой представитель третьего уровня сделает всё, чтобы вы занимались своим здоровьем в медицинских учреждениях с комфортом.

Справка КП

Компания «РЕСО-Мед» - одна из ведущих страховых медицинских организаций России. Более 25 лет она гарантирует всем своим застрахованным качественную, доступную и своевременную медицинскую помощь и надёжную страховую защиту по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

При выборе страховой компании необходимо помнить: надежный страховщик — это прежде всего команда профессионалов, готовых разрешить любые Ваши вопросы при получении медицинской помощи по полису ОМС.

Узнайте больше позвонив по номеру: 8 800 200 92 04 или на сайте www.reso-med.com