Сеть клиник «Александрия»

Медицинское учреждение участвует в трех номинациях

«Лучшая многопрофильная клиника»

«Клиника с оптимальным сочетанием «цена- качество»

«Лучшая детская клиника»

«Александрия» - многопрофильная клиника для всей семьи, представленная 4 филиалами на пр. Гагарина, 50, ул. Б.Покровская, 61, ул. Ошарская, 65 к.1, ул. Краснодонцев, 19/1.

Специалисты клиники всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь - поставить точный диагноз и провести эффективное лечение. Врачебный состав представлен в том числе сотрудниками кафедр ПИМУ: кандидатами и докторами медицинских наук.

Фото предоставлено сетью клиник «Александрия»

Александрия оказывает услуги по широкому спектру специальностей для всей семьи.

Клиника для детей, центр аллергологии, институт женского здоровья ( ведение беременности, лечение бесплодия и гинекологических заболеваний, решение проблем невынашивания плода), клиника лечения суставов, гастроэнтерологический центр, центр оздоровления часто болеющих детей, ЛОР-центр с приемом фониатра, проведением отохирургических операций, отделение лучевой диагностики (рентген, маммография), центр психологии и психотерапии и другие. Проведение лабораторных исследований.

Фото предоставлено сетью клиник «Александрия»

Представлен полный перечень стоматологических услуг: лечение зубов и десен, протезирование, имплантация, установка брекет систем, профессиональная гигиена полости рта, художественная реставрация зубов, эндодонтическое и хирургическое лечение.

Клиника оснащена современным медицинским оборудованием экспертного класса. Строго соблюдены стандарты медицинского обслуживания, в клинике действует система контроля качества на всех уровнях.

Фото предоставлено сетью клиник «Александрия»

Пациенты могут вызвать врача на дом: педиатр, лор, невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, хирург-ортопед, уролог, дерматолог, диетолог. Вызов возможен в любой район города.

Организован прием пациентов по отбору на высокотехнологичные хирургические операции: флебология ( радиочастотное или лазерное лечение варикозной болезни сосудов, удаление холестериновых бляшек из артерий ), кардиология (селективная коронарография, аортокоронарного шунтирования сосудов сердца, установка кардиостимуляторов), химиотерапевтическое лечение для онкобольных. Операции проводят на бесплатной основе по полису ОМС.

Фото предоставлено сетью клиник «Александрия»

Электронный личный кабинет пациента - с его помощью можно самостоятельно осуществлять запись на прием к врачам и на диагностику через приложение в телефоне или на сайте клиники. Возможности приложения приятно удивляют.

Открытием этого года стала Александрия в Автозаводском районе на ул. Краснодонцев, 19/1. В честь открытия в клинике действуют специальные предложения. Новый филиал позволяет жителям нижней части города получать квалифицированную медицинскую помощь для всей семьи.

Телефон для записи 280-99-01

сайт clma-nn.ru

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