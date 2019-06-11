Работа общественного транспорта будет продлена в Нижнем Новгороде 11 июня

11 июня на стадионе «Нижний Новгород» пройдет матч квалификационного раунда Евро-2020 между сборными России и Кипра. В связи с этим будет продлена работа общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, станции метро будут работать до двух часов ночи.

После матча болельщиков будут развозить автобусы.

Остановка «м/р Седьмое небо» (ул.Карла Маркса):

А-7. ул.Акимова, пл.Революции, пл.Комсомольская, м/р Молитовский, пос.Приокский

А-41. ул.Акимова, пл.Ленина, пл.Горького, ул.Ванеева, м/р Кузнечиха, м/р Цветы

А-52. ул.Акимова, пл.Ленина, пл.Минина, ул.Минина, ул.Родионова, м/р В.Печеры

А-57. ул.Акимова, Московский вокзал, пр.Героев, ул.Чаадаева, 7 м/р , ул.Дубравная

А-66. ул.Акимова, пл.Революции, пр.Ленина, пр.Гагарина, а/в Щербинки

А-69. ул.Акимова, Московский вокзал, ул.Кузбасская, ул.Дьяконова, м/р Юг

Остановка «Стрелка» (ул.Советская, направление в заречную часть)

А-3. Московский вокзал, пр.Героев, ул.Чаадаева, ул.Культуры, Красное Сормово

А-19. пл.Революции, ул.Июльских дней, пр.Ленина, Красная Этна, пос. Дачный

А-40. пл.Революции, ул.Июльских дней, пр.Ленина, ул.Веденяпина, Южное ш., м/р Юг

А-45. Московский вокзал, Московское ш., ул.Рябцева, ул.Светлоярская, 7 м/р, ЗКПД-4

А-60Э. пл.Революции, пр.Ленина, ул.Лескова, ул.Мончегорская, ул.Космическая

А-64. пл.Революции, м/р Молитовский, М Пролетарская, ул.Дьяконова, Соцгород-2

А-90. Московский вокзал, ул.Коминтерна, Центр Сормова, Починки, 7 м/р, ЗКПД-4

А-95. Московский вокзал, ул.Коминтерна, Центр Сормова, Копосово, ул.Дубравная

Остановка «Стрелка» (ул.Советская, направление в нагорную часть)

А-19. пл.Минина, ул.Минина, ул.Белинского, ул.Полтавская, Высоково

А-26. пл.Горького, ул.Бекетова, ул.Ивлиева, м/р Кузнечиха-2

А-43. пл.Горького, пр.Гагарина, а/в Щербинки

А-40. пл.Горького, пл.Минина, ул.Минина, пл.Сенная, ул.Родионова, м/р В.Печеры

А-61. пл.Минина, ул.Ванеева, ул.Бринского, м/р В.Печеры

Также будет продлена работа троллейбусов №10 и №25, а от станции метро «Парк культуры» в направлении Соцгорода и Южного шоссе можно будет доехать на троллейбусах маршрута №14.

Напомним, что в 19:00 на Нижневолжской набережной в районе Речного вокзала будет открыта фан-зона для болельщиков. После окончания матча они смогут уехать на следующих автобусах:

Нагорная часть города, отправление от остановки Речной вокзал со стороны ул.Рождественской:

А-1. пл.Минина, пл.Свободы, пл.Горького, пр.Гагарина, а/в Щербинки

А-38. пл.Минина, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Ивлиева, м/р Кузнечиха-2

А-45. пл.Минина, ул.Минина, пл.Сенная, ул.Родионова, м/р В.Печеры

А-61. пл.Минина, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Бринского, м/р В.Печеры

А-62. ул.Ванеева, ул.Бекетова, ул.Нартова, Дубенки, пр.Гагарина, а/в Щербинки

Заречная часть города, отправление от остановки Речной вокзал со стороны реки Волги:

3. Московский вокзал, пр.Героев, ул.Чаадаева, ул.Культуры, Красное Сормово

40. пл.Революции, ул.Июльских дней, пр.Ленина, ул.Веденяпина, Южное ш., м/р Юг

48. Московский вокзал, Московское шоссе, Лесной городок, м/р Сортировочный

64. пл.Революции, м/р Молитовский, М Пролетарская, ул.Дьяконова, Соцгород-2

90. Московский вокзал, ул.Коминтерна, Центр Сормова, Починки, 7 м/р, ЗКПД-4