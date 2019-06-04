2019-06-04T20:23:29+03:00
Звезды

«Самый счастливый день»: Наталья Водянова трогательно поздравила мужа и младшего сына с днем рождения

По случаю праздника супермодель выложила редкую фотографию с 3-летним Романом [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Наталья Водянова трогательно поздравила мужа и младшего сына с днем рождения.Наталья Водянова трогательно поздравила мужа и младшего сына с днем рождения.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Семья Натальи Водяновой отмечает 4 июня двойной праздник. В этот день родились ее гражданский муж Антуан Арно и младший сын Роман, о чем она напомнила своим подписчикам в Инстаграме, выложив трогательную фотографию.

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Нет радостнее момента, чем завтрак чемпионов двух моих родных именинников!
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- Двое из троих человек на этом фото сегодня отмечают день рождения. Желаю счастья мужчине моей мечты и самому младшему в семье мужчине Роману, - написала Водянова. - Нет радостнее момента, чем завтрак чемпионов двух моих родных именинников. Мой муж и самый младший родились в этот солнечный день. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье.

Напомним, 37-летняя Наталья воспитывает пятерых детей. Старшие - Лукас (18), Нева (13) и Виктор (12) - родились в браке с британским лордом Джастином Портманом. Отцом же Максима (5) и Романа (3) является нынешний гражданский муж модели французский миллионер Антуан Арно, с которым нижегородка не торопится бежать под венец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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