Борис Гребенщиков устроил бесплатный концерт в центре Нижнего Новгорода

Подумать только! Легендарный Борис Гребенщиков, прогуливаясь в центре Нижнего Новгорода, ни с того ни с сего устроил бесплатный концерт. Правда, по словам поклонников творчества группы «Аквариум», подобные акции Гребенщиков устраивает почти в каждом городе, куда приезжает с настоящим концертом (куда надо покупать билеты).

- Чтобы вживую услышать БГ, сегодня нужно было оказаться в нужное время в нужном месте, - сообщается в паблике «Регион 52». - Борис Гребенщиков вместе со своей группой перед вечерним концертом решил прогуляться по Нижнему. Прогулка обернулась случайным мини-концертом на Чкаловской лестнице.

Как рассказали очевидцы, известный музыкант спел прохожим песню «Под мостом, как Чкалов». А после выступления состоялась фотосессия с раздачей автографов.