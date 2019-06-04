2019-06-04T18:53:53+03:00
Звезды

Борис Гребенщиков устроил бесплатный концерт в центре Нижнего Новгорода

Лидер группы «Аквариум» внезапно запел на Чкаловской лестнице
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Подумать только! Легендарный Борис Гребенщиков, прогуливаясь в центре Нижнего Новгорода, ни с того ни с сего устроил бесплатный концерт. Правда, по словам поклонников творчества группы «Аквариум», подобные акции Гребенщиков устраивает почти в каждом городе, куда приезжает с настоящим концертом (куда надо покупать билеты).

- Чтобы вживую услышать БГ, сегодня нужно было оказаться в нужное время в нужном месте, - сообщается в паблике «Регион 52». - Борис Гребенщиков вместе со своей группой перед вечерним концертом решил прогуляться по Нижнему. Прогулка обернулась случайным мини-концертом на Чкаловской лестнице.

Как рассказали очевидцы, известный музыкант спел прохожим песню «Под мостом, как Чкалов». А после выступления состоялась фотосессия с раздачей автографов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подрядчика на строительство обхода Балахны выберут в 2020 году
Три бани сгорели в Нижегородской области за сутки
Фестиваль «Ботаника» переедет в Александровский сад и станет бесплатным
Следователи проводят проверку по факту отказа деревни «Новинки» от размещения детей с ВИЧ
Новую схему движения на автостанции «Щербинки» представили нижегородцам
Пострадавшие при взрыве на заводе в Дзержинске получат 150 тысяч рублей компенсации
18-летнего нижегородца осудят за убийство прохожего из-за пачки сигарет
Руководство ГосНИИ «Кристалл» впервые прокомментировало ЧП, произошедшее на заводе 1 июня
120 домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосетей в центре Нижнего Новгорода
Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 3 июня
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ЧП в Дзержинске
Два дома останутся без электричества в Нижнем Новгороде 3 июня
Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Навашине, где погиб грудничок
Администрация Дзержинска: Поврежденные взрывом школы восстановят к ЕГЭ
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей материальной помощи
Пожар на заводе «Кристалл» ликвидирован
«Единая Россия» объявила сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске
«Умные» остановки начали устанавливать в Нижнем Новгороде
При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
Движение транспорта возле одного из домов по улице Краснозвездной ограничат на две недели
Нижний Новгород и китайский город Хэфэй стали побратимами