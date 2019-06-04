2019-06-04T18:06:42+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ организовал активное лето для школьников

На безвозмездной основе был выделен спортивный зал для занятий, закуплено оборудование и инвентарь
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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ЛУКОЙЛ организовал активное лето для школьниковЛУКОЙЛ организовал активное лето для школьников
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Компания «ЛУКОЙЛ» поддержала инициативу кстовской федерации баскетбола о включении в программу детских пришкольных лагерей спортивных занятий.

3 июня в спортзале ДК Нефтехимиков смену торжественно открыл заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

- От лица компании «ЛУКОЙЛ» мы поздравляем вас с днем защиты детей. Целый год вы получали знания, а сегодня в первый день ваших каникул мы открываем вам летний лагерь. Здесь можно заниматься спортивными играми, баскетболом и мы желаем вам, чтобы вы провели каникулы с пользой для здоровья. Хорошего отдыха! - отметил Антон Гребень.

Спортивная программа нацелена привить детям любовь к физкультуре и активному образу жизни и включает в себя упражнения на координацию, ловкость и ведение мяча. В течение месяца на занятия в спортзал ДК Нефтехимиков будут приходить дети почти со всех школ города Кстово.

Благодаря поддержке компании «ЛУКОЙЛ» на безвозмездной основе был выделен спортивный зал для занятий, закуплено оборудование и инвентарь для проведения соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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