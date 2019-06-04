Детская городская больница Нижнего Новгорода примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»

6 июня 2019 года детская городская больница №25 Автозаводского района Нижнего Новгорода получит сертификат на покупку нового высокотехнологичного оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который больница приобретет высокотехнологичное оборудование. Также для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили волшебные сундучки с карандашами и красками.

Фото предоставлено "Комсомолке" организаторами акции

«Мир без слёз» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. Объем благотворительной помощи по программе в 2019 году составит более 75 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Нижний Новгород становится участником программы «Мир без слёз» четвертый раз. В 2010 году ВТБ передал в дар Нижегородской областной детской клинической больнице сертификат на приобретение комплекта оборудования для отделения реанимации, а в 2012 году благодаря программе «Мир без слёз» в той же больнице появился аппарат для обработки биоматериалов.

В 2015 году акция «Мир без слёз» проходила в Детской городской клинической больнице № 27 «Айболит». Банк ВТБ перечислил на счет больницы 1,5 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для проведения ультразвуковых исследований.

Фото предоставлено "Комсомолке" организаторами акции

Программа мероприятия:

Детская городская больница №25 (Ул. Лоскутова, д.2а)

10:30 – 11:00

Сбор гостей

11:00 – 12:00

Праздничное представление для детей с участием героев мультфильма «Маша и Медведь», вручение памятных подарков

Гостиница «Волна», конференц-зал (Пр. Ленина, 98)

13:00 – 13:30

Пресс-конференция для СМИ

Фото предоставлено "Комсомолке" организаторами акции

Спикеры:

Саксонова Елена Николаевна, и.о. министра здравоохранения Нижегородской области (участие подтверждается)

Зиновьев Алексей Владимирович, главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Детская городская больница №25»

Ерофеев Александр Юрьевич, вице-президент банка ВТБ

Рожковский Игорь Леонидович, руководитель банка ВТБ по Нижегородской области

Аккредитация и дополнительная информация: +7 (988) 892-19-86, Виктория

«Мир без слёз»

Благотворительная корпоративная программа банка ВТБ, цель которой — поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2007 году проект стал федеральным: заявку на участие может подать любая государственная детская больница. В 2018 году программа «Мир без слёз» отметила свой 15-летний юбилей. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 52 регионах России. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.

ГБУЗ НО «Детская городская больница №25»

Детская городская больница №25 Автозаводского района города Нижнего Новгорода — многопрофильное лечебное учреждение, которое более 60 лет оказывает медицинскую помощь детям Автозаводского и Ленинского районов города Нижнего Новгорода. В структуре ГБУЗ НО «Детская городская больница №25» представлены различные направления медицинской помощи: нефрология, гастроэнтерология, неврология, аллергология и иммунология, отоларингология, офтальмология, инфекционные болезни, физиотерапия, педиатрия, стационарзамещающие технологии.

Банк ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.