ЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию для детей из коррекционных школ и детских домов

Благотворительная акция для детей из коррекционных школ и детских домов прошла в аквапарке «Атолл» в Кстове в понедельник, 3 июня 2019 года. Праздник был организован при поддержке компании «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Такое мероприятие уже стало доброй традицией – аквапарк совместно с ПАО «ЛУКОЙЛ» проводит этот праздник каждый год в первые дни летних каникул. Купание в бассейне, катание с горок и масса положительных эмоций! Для особенных детей посещение аквапарка не просто праздник. Водные развлечения – это еще и один из методов реабилитации. Кроме того, все юные гости получили подарки, которые пригодятся им для игр на свежем воздухе. Но самое главное – это невероятный восторг и радость в глазах детей. Такое начало лета уж точно зарядит позитивом на все каникулы!