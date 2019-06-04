2019-06-04T15:55:47+03:00
Происшествия

«Я положила все деньги на их счет»: 1,3 миллиона рублей выманили мошенники у школьной учительницы в Нижнем Новгороде

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело
Василий КРОТОВ
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1,3 миллиона рублей выманили мошенники у школьной учительницы в Нижнем Новгороде.1,3 миллиона рублей выманили мошенники у школьной учительницы в Нижнем Новгороде.Фото: Анастасия Осипова
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Обычный телефонный звонок стоил школьной учительнице из Нижнего Новгорода Виктории Ерофеевой (имя изменено – прим. Ред.) больше 1,3 миллиона рублей. Буквально за несколько минут мошенники умудрились выманить у нее все ее накопления.

- 23 мая мне позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка, - рассказывала обманутая женщина сотрудникам правоохранительных органов. – Он сообщил, что якобы с моего счета была похищена крупная сумма денег. Чтобы спасти оставшееся, я должна была перевести все накопления на некий защищенный счет.

Преступники оказались так хорошо осведомлены о банковских делах Виктории, что даже назвали ей адрес ближайшего банкомата, где она должна сделать перевод. Ну, а чтобы «клиент» наверняка не соскочил, мошенники потребовали, чтобы она прислала им фотографии чеков.

- Теми же ногами я отправилась в банкомат и перевела все деньги на их счет, - позднее переживала Виктория. – В общей сложности, сумма ущерба составила 1 миллион 348 тысяч рублей.

Лишь оправившись от первоначального шока, Виктория поняла, что стала жертвой мошенников. И тут же бросилась в полицию.

- К нам потерпевшая обратилась в тот же день, 23 мая, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Сотрудники полиции тут же связались с банком и те успели заморозить счет. Так что в итоге злоумышленники не успели снять деньги.

Сейчас счет потерпевшей учительницы заморожен – снять с него деньги не может ни она сама, ни преступники. Тем временем по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В числе прочих обстоятельств этого происшествия, выясняется и возможная причастность этих мошенников к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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