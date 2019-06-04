2019-06-04T15:43:37+03:00
Общество

Благотворительный футбольный турнир ICANN завершился в Нижнем Новгороде

Собранные средства направлены на развитие службы длительного сопровождаемого проживания «ЭКОДОМ» для детей с ментальной инвалидностью
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Благотворительный футбольный турнир ICANN завершился в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено организаторамиБлаготворительный футбольный турнир ICANN завершился в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено организаторами
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В Нижнем Новгороде завершился благотворительный футбольный турнир, организованный международной региональной организацией ICANN при участии одиннадцати иностранных компаний. 2 июня состоялся финальный этап чемпионата. Об этом сообщают организаторы турнира.

Данное мероприятие проводится в пятый раз с 2017 года в пользу общественной организации «Верас», занимающейся поддержкой и образованием детей с аутизмом. Собранные средства направлены на развитие службы длительного сопровождаемого проживания «ЭКОДОМ» для детей с ментальной инвалидностью.

Воспитанники «Верас» присутствовали на матчах и принимали участие в церемонии награждения. Победителем турнира стала команда компании «Борышев Пластик Рус», серебряные награды получили игроки «РусВинила», третьими стали «Магна Автомотив Рус». Как сообщают организаторы, в июне 2019 года призеры пятого турнира ICANN встретятся в товарищеском матче с футбольной командой Правительства Нижегородской области.

Впервые в рамках благотворительного турнира ICANN состоялись матчи корпоративных сборных ICANN с футбольной командой «СМИ-НН». Последних представили игроки КП-НН, «Волга», ННТВ, ГТРК, «Деловой квартал», «В городе N», ТАСС, «Столица Нижний».

Партнеры мероприятия – филиал «Волга» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», «Гексагон Композитс Рус», «Росбанк», «Борышев Пластик Рус», «Фольксваген Груп Рус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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