Автомобилисты Vs автобусы: Проспект Гагарина второй день простаивает в пробках из-за выделенной полосы

Проспект Гагарина уже много лет считается одной из самых проблемных транспортных артерий в Нижнем Новгороде. Соединяющий центр города сразу с двумя пригородными направлениями, по объему транспортного потока он давно превысил все допустимые пределы. Дублер проспекта, пуск трамвая и даже строительство метро – как только ни предлагалось решить проблему многокилометровых пробок на этом участке. И вот, наконец, выбор властей остановился на выделении отдельной полосы для автобусов. После этого традиционное противостояние автомобилистов и пешеходов заиграло в Нижнем Новгороде новыми красками – теперь мир разделился на тех, кто сидит за рулем и тех, кто поглядывает на них из окон общественного транспорта.

- Им теперь, конечно, хорошо – мигом проскакивают по проспекту, а вот нам туговато приходится, - вздыхает водитель такси Александр. – В час-пик вынуждены минут по сорок простаивать, а там ведь всего пара остановок! Я теперь стараюсь вообще в этом направлении заказы не брать – себе дороже выходит.

Но действительно ли проспект Гагарина превратился в рай земной для пассажиров общественного транспорта? Чтобы ответить на этот вопрос, «Комсомолка» проехалась в час-пик по спорному участку и оценила все плюсы и минусы выделенной полосы.

На протяжении всего проспекта существует несколько проблемных зон: подъезды к Мызинскому мосту, пересечение с улицей Бекетова и остановка «Университет». Однако с появлением выделенной полосы сложности начались и на других участках. Едва выехав с автостанции в «Щербинках», я угодила прямиком в пробку.

Пробка начала собираться еще на подъезде к выделенной полосе.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Эх, теперь минут 15 простоим, - начали вздыхать пассажиры, умудренные опытом предыдущего дня. – До выделенной полосы ехать всего ничего, а пробка успевает собраться изрядная.

И правда – на преодоление расстояния в один километр уходит десять минут. Выехав с автовокзала в 9:00, до остановки «Щербинки-1» я добралась только в 9:10. Причем тут еще царит относительное равноправие и единодушие – в пробке одинаково страдают и пассажиры автобусов, и водители дорогих авто. Однако на пересечении с улицей Тропинина, наконец, появляется пресловутая полоса с заветной буквой «А» и ситуация меняется до неузнаваемости.

- Все, выбрались, - облегченно выдыхают пассажиры маршрутки. – Теперь поедем с ветерком!

Некоторые особенно хитроумные водители все-таки пытаются заскочить на выделенную полосу.

- Пока камеры не установят, так и будут тут ездить, - сетует водитель маршрутки. - Все же хотят побыстрее добраться.

Впрочем, такой способ сэкономить время едва ли назовешь эффективным – на то, чтобы выбраться с выделенной полосы и влиться в свою тоже уходит немало времени. Да и виноватым оказываешься сразу у всех - у водителей автобусов, и у законопослушных автомобилистов.

В разрыве выделенной полосы в пробке оказываются и автомобилисты, и водители автобусов.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Пока мы мчимся по выделенной полосе, за окном мелькают простаивающие в пробках автомобили. Однако укоризненные взгляды их водителей мы даже не успеваем рассмотреть – всего через пару минут мы уже на середине пути между остановками «Площадь Жукова» и «Термаль». И тут попадаем в…пробку в разрыве выделенной полосы на повороте к Мызинскому мосту. Перед нашей маршруткой еле-еле тащится муниципальный автобус. Тут же буквально у него из-под колес выползают застрявшие автомобилисты. Так мы проползаем несколько сотен метров, пока вновь не появляется выделенная полоса.

- Одна морока только с эти разрывом, - вздыхают разогнавшиеся было пассажиры маршрутки. - Так бы ехали и ехали!

Наконец, в районе остановки «Нител» выделенная полоса заканчивается. Тут же заканчивается и пробка. Выдохнув, и уже более благодушно поглядывая друг на друга, в едином потоке по проспекту устремляются и водители автомобилей, и многочисленные маршрутки. Итого, на преодоление расстояния в пять километров у нас уходит 20 минут. Как ни странно, больше ни одной пробки на пути до самого центра нам не попалось.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сотрудники ГИБДД уже заявили о том, что будут фиксировать выезд личного транспорта на выделенную полосу. Специальный мониторинг должен будет показать, как изменится ситуация не только для пассажиров общественного транспорта, но и для остальных участников дорожного движения. По его итогам и будет принято окончательное решение о выделении отдельных полос для общественного транспорта.