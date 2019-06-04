Стрельба в Нижнем Новгороде: В нижегородца выстрелили, пока он стоял на светофоре

Вечером около 19.00 2 июня нижегородец, проезжая по Казанскому шоссе в Нижнем Новгороде в районе остановки «Сады», остановился на светофоре. Никого не трогая, водитель ждал, когда загорится зеленый свет. И тут ни с того ни с сего из окна рядом стоящего Nissan Teana показался пистолет. После чего водитель Nissan выстрелил, попав в лицо и автомобиль.

- Стреляли из газового пистолета перцовыми шариками. У отца остался ожог вокруг глаз, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сын пострадавшего Виталий Смолин.

По словам Виталия, сначала водитель Nissan ехал сзади отца и моргал ему фарами.

- Мой отец никому на дороге не мешал и аварийные ситуации, а особенно тому водителю, не создавал, - уверен Виталий Смолин.

По словам отца Виталия, водитель Nissan Teana был преклонного возраста, а рядом с ним сидела пожилая пассажирка. Номер автомобиля обидчика он запомнил лишь частично: О454 (ТР или ТХ)152.

После инцидента пострадавшие написали заявление в полицию. Кроме того, Виталий Смолин ищет очевидцев происшествия.