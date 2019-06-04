Денис Миронов: «В Нижегородской области традиционно производятся качественные продукты питания»

Летом Нижегородский ЦСМ запускает проект «Качественная корзина потребителя». Вопросы, связанные с качеством товаров, особенно продуктов питания, не теряют актуальности. Всем жителям будет интересно узнать, в чем состоит суть проекта.

«Качественная корзина потребителя» станет продолжением проекта «Национальная система сертификации» (НСС). Это серьезная мотивация для нижегородских производителей сертифицировать свою продукцию и подтверждать ее соответствие ГОСТу. В настоящее время ГОСТу, или национальному стандарту качества, полностью соответствуют 393 позиции товаров, произведенных в Нижегородской области.

Это хорошо или плохо?

На сегодняшний день это - лучший результат в стране.

Означает ли это, что нижегородская продукция представлена во всех крупных торговых сетях страны, как это планировалось в рамках проекта? Что ее качеству доверяют, а ответственные производители действительно остаются в выигрыше? Иногда хочется похвалить родную область, и, я так понимаю, продукты питания — это один из поводов.

Это действительно так. В Нижегородской области традиционно производятся качественные продукты питания, поэтому они заслуженно попадают на прилавки всех федеральных сетей. Узнать информацию обо всех товарах, соответствующих ГОСТу, можно на сайте Нижегородского ЦСМ, с реестром НСС может ознакомиться любой потребитель. Там же представлена «Продуктовая корзина потребителя», качеству которой жители могут смело доверять.

Это, безусловно, удобно — но ведь время зайти в интернет в магазине бывает не всегда. Существуют ли другие способы проверки качества товаров — скажем, специальная маркировка?

Я уже не раз говорил, что производители часто маркируют свою продукцию знаком ГОСТа - даже тогда, когда она фактически ему не соответствует. Система сертификации на соответствие национальному стандарту качества не является обязательной на территории РФ и этим, к сожалению, часто пользуются недобросовестные игроки.

Со своей стороны, мы предоставляем возможность компаниям, прошедшим экспертизу, использовать маркировку с выданным нашим ведомством специальным QR-кодом — этот код подтверждает, что Росстандарт или его региональное управление в лице нашего ЦСМ действительно провел испытания продукции, которая лежит на полке, и что она действительно соответствует всем нормам национальных стандартов.

Недавно вы посетили форум MetrolExpo’2019 в Москве — мероприятие, которое раз в год проводит Росстандарт, на котором традиционно собираются эксперты из вашей сферы деятельности. Центры стандартизации и метрологии со всех регионов России представляют свои достижения? Как прошел форум для нижегородской делегации - была ли отмечена работа Нижегородского ЦСМ?

Работу оценили очень хорошо — в этом году наш центр получил диплом Росстандарта «За развитие Национальной системы сертификации в Нижегородской области». Важно напомнить, что Нижегородский ЦСМ работает на все субъекты Приволжского федерального округа, и, конечно, тот факт, что наши достижения заметили на таком высоком уровне —это общая заслуга Нижегородской области и других регионов ПФО. Из пятерки регионов России, которые лидируют по внедрению НСС, четыре относятся к ПФО — это Нижегородская, Оренбургская, республика Татарстан и Саратовская регионы, что, конечно, очень приятно.

А были ли какие-то идеи, которые вы увидели у коллег из других регионов, но пока не успели воплотить в жизнь у нас в округе? Над чем будете работать сейчас в первую очередь?

Существует ряд направлений, в которых нашему центру, есть, куда расти и к чему стремиться. В первую очередь, как мне кажется, Нижегородский ЦСМ должен стать более клиенториентированным: люди должны понять, зачем нужны такие учреждения, и почему нашим оценкам качества товаров можно и нужно доверять.

Как вы справляетесь в подбором кадров в ваше ведомство? Актуальна для нижегородского ЦСМ Росстандарта проблема нехватки специалистов, и хватает ли выпускникам профильных вузов реальных знаний, чтобы работать у вас?

Как и во многих госучреждениях, у нас нет проблемы кадрового голода как таковой. Я бы даже сказал, что сейчас мы сформировали определенный кадровый резерв на будущее. Причина проста - мы ведем активную работу с молодежью: практически с первого курса организовываем для них экскурсии в ЦСМ. Наши мероприятия, они, к слову, посещают с большим удовольствием: многие потом пытаются попасть к нам на практику, причем за последние годы это стало не просто — у нас самый настоящий конкурс. Мы, своей стороны, тоже помогаем студентам, которые действительно хотят у нас работать — в том числе с преддипломной практикой. При этом мы не забываем о уже действующих сотрудниках — они всегда получат поддержку в плане профессионального роста.

Я знаю, что вы много времени проводите в командировках, и, вероятно, часто перенимаете опыт своих коллег в России, и за рубежом. Ваши сотрудники успевают за вашим стремлением к переменам?

У них просто нет другого выбора, поскольку движение - это основа любого развития. Это касается всего — и работа государственных учреждений не является исключением. Просто стоять на месте — это путь деградации. К тому же это совершенно неинтересно.