Вернуть молодость и радость интимной жизни!

Для лечения многих гинекологических заболеваний в современной медицине стали активно применяться лазерные технологии.

В Онли Клиник на трехволновом лазерном аппарате Мейджик 3 Макс проводятся такие процедуры в сфере интимной контурной пластики:

- лечение недержания мочи стрессового и смешанного типов;

- лечение cystocele I – IV степени;

- профилактика пролапса гениталий в перименопаузальном периоде;

- лечение синдрома релаксации влагалища;

- лечение различных форм сексуальных дисфункций, связанных с изменением структуры влагалищной сетки;

- лечение атрофии слизистой половых органов, как альтернативный метод гормонозаместительной терапии;

- улучшение структуры рубцовых изменений стенок влагалища.

Возрастные и инволюционные изменения в тканях влагалища неизбежно сказываются на качестве интимной жизни женщины и могут служить причиной разлада в отношениях с партнером.

Стенки влагалища с годами и под влиянием различных факторов, таких как роды или хирургические вмешательства, становятся менее упругими и чувствительными.

Врачи – гинекологи для восстановления упругости и эластичности влагалища, а также для укрепления мышц тазового дна рекомендуют физические упражнения, а также использование различных гелей и вагинальных кремов.

Фото: Онли Клиник

Для более надежного и долгосрочного результата специалисты Онли Клиник могут назначить процедуры по омоложение влагалища лазером.

Когда назначается лазерное вагинальное омоложение?

Процедуры лазерного вагинального омоложения назначаются, когда у женщины диагностируются:

- дряблость влагалищных мышц;

- снижение упругости стенок органа;

- наличие шрамов, рубцов и других эстетических дефектов;

- увеличение объема влагалища, препятствующее половой жизни;

- болевые ощущения, возникающие при интимной близости, верховой езде, катании на велосипеде;

- недержание мочи;

- различные травмы паховой области;

- избыточная складчастость слизистых;

- повышенная сухость, снижение сексуальной активности;

- внешней непривлекательности интимной зоны (например, недоразвитые половые губы).

Противопоказания к лазерным процедурам вагинального омоложения.

Вагинальное омоложение с использованием лазера имеет ряд противопоказаний. Подробно о противопоказаниях к проведению лазерного вагинального омоложения читайте на сайте Онли Клиник.

Лазерное омоложение не проводят в период беременности и сразу после родов. Врачи – гинекологи Онли Клиник также не советуют такие манипуляции в период планирования зачатия.

Женщинам старше 60 лет лазерную коррекцию проводят только по рекомендации врача и после тщательного медицинского обследования.

Фото: Онли Клиник

Как проходит лазерное вагинальное омоложение?

Вагинальное омоложение с использованием аппарата лазер Мейджик 3 Макс не требует специальной подготовки.

Прежде чем назначить женщине лазерное вагинальное омоложение, доктор Онли Клиник проводит обычное медицинское гинекологическое обследование, включающее осмотр на кресле, сдачу анализов на инфекции, гинекологический мазок на онкологию и бакпосев. Также обычно проводится УЗИ малого таза.

За несколько дней до лазерной коррекции нужно исключить прием алкоголя и курение.

Процедура лазерного вагинального омоложения непродолжительна, она длится примерно 15-20 минут.

Лазерное вагинальное омоложение – процедура безболезненная.

Лазерное вагинальное омоложение не требует применения анестезии, не предусматривает разрезов тканей и наложения швов.

Уже через несколько часов после процедуры лазерного вагинального омоложения женщина может вернуться к обычному образу жизни.

Половую жизнь после лазерного вагинального омоложения можно возобновить через 72 часа.

Цели лазерного вагинального омоложения:

- восстановлении полового влечения и полноценной сексуальной активности;

- сужении влагалища до нужных норм;

- повышении эластичности, упругости и тонуса мышц;

- преодолении сухости и восстановлении естественной степени увлажнения;

- нормализации кровообращения в области половых органов;

- устранении боли и дискомфорта во время физической активности;

- снятии проблемы недержания мочи;

- положительный психологический эффект. Женщина приобретает уверенность в себе и своей привлекательности, испытывает новую гамму ощущений от интимной жизни.

Результат лазерного вагинального омоложения заметен сразу. Для достижения наилучшего результата и продолжительного эффекта врачи – гинекологи Онли Клиник рекомендуют пройти несколько сеансов лазерного омоложения, оптимальное количество – от 3 до 5.

Между процедурами нужно выдержать интервал около 15 дней.

Сеансы проводятся с перерывом в несколько месяцев. Их количество и временной интервал между ними определяет врач – гинеколог после предварительного осмотра и консультации.

Для прохождения процедур лазерного вагинального омоложения - записывайтесь на консультацию к врачу – гинекологу Онли Клиник.

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