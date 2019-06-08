2019-06-08T14:45:29+03:00
Общество

Дорожный знак убил пешехода в Нижнем Новгороде

Столб со знаком сбил автомобиль, попавший в аварию
Юлия ДАНЧЕНКО
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Дорожный знак убил пешехода в Нижнем НовгородеДорожный знак убил пешехода в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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В пятницу, 7 июня, на пешехода упал столб с дорожным знаком «Пешеходный переход». По свидетельству очевидцев, женщина средних лет скончалась на месте.

Трагедия произошла в Советском районе Нижнего Новгорода на пересечении улиц Ванеева и Республиканской. Судя по всему, она просто стояла на тротуаре в тот момент, когда на ее глазах произошла авария между двумя автомобилями.

- «Акцент» дал в бочину «БМВ», «БМВ» снесла столб, столб упал на женщину, - описали ситуацию очевидцы.

- Жуткая и нелепая смерть. Судя по всему, знаком пришибло по голове, - отреагировал Николай Панченко в социальных сетях.

- Вот реально – «сходила по делам\за хлебушком». Любой человек ведь мог оказаться, - написал Роман Серебренников. - Соболезнования родне. Нелепо и страшно.

К сожалению, ни в чем не повинные пешеходы, которые находятся на тротуаре, уже не первый раз погибают из-за автомобилистов. Так, 25 мая в Автозaводском районе Нижнего Новгорода молодой мужчина протаранил остaновку общественного трaнспорта. В результате чего один человек погиб и еще несколько получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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