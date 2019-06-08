Погода на выходные 8-9 июня 2019 года в Нижнем Новгороде: зной и легкий ветерок

В субботу, 8 июня, по данным Gismeteo, нижегородцев ждет по-настоящему летняя жара. Температура воздуха днем составит 28 градусов. Вечером немного похолодает - +25 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов. При этом весь день будет дуть легкий северо-восточный ветер со скоростью 2-3 м/с, при порывах до 8 м/с. Вечером ветер измени свое направление на восточное, а ночью на юго-восточное. Атмосферное давление днем составит 758 мм рт.ст.

В воскресенье, 9 июня, утром уже будет жарко - +22 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Вечером немного похолодает - +26 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +20 градусов. Ветер, по сравнению с субботой, станет еще тише 1-2 м/с, при порывах до 5 м/с. При этом будет дуть теплый южный ветер. Атмосферное давление состаит 761 мм рт.ст.