2019-06-08T10:37:24+03:00
Общество

Погода на выходные 8-9 июня 2019 года в Нижнем Новгороде: зной и легкий ветерок

Прекрасные выходные, чтобы пойти на пляж
Юлия ДАНЧЕНКО
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Погода на выходные 8-9 июня 2019 года в Нижнем Новгороде: зной и легкий ветерокПогода на выходные 8-9 июня 2019 года в Нижнем Новгороде: зной и легкий ветерокФото: Геннадий БИСЕНОВ
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В субботу, 8 июня, по данным Gismeteo, нижегородцев ждет по-настоящему летняя жара. Температура воздуха днем составит 28 градусов. Вечером немного похолодает - +25 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов. При этом весь день будет дуть легкий северо-восточный ветер со скоростью 2-3 м/с, при порывах до 8 м/с. Вечером ветер измени свое направление на восточное, а ночью на юго-восточное. Атмосферное давление днем составит 758 мм рт.ст.

В воскресенье, 9 июня, утром уже будет жарко - +22 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Вечером немного похолодает - +26 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +20 градусов. Ветер, по сравнению с субботой, станет еще тише 1-2 м/с, при порывах до 5 м/с. При этом будет дуть теплый южный ветер. Атмосферное давление состаит 761 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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