2019-06-03T17:05:01+03:00
Общество

Премию «Мужчина года – 2019» впервые вручили в Нижнем Новгороде

Мероприятие состоялось 25 мая в ресторане «Белинский»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Премию «Мужчина года – 2019» впервые вручили в Нижнем Новгороде. Фото: Катерина СПЕХОВАПремию «Мужчина года – 2019» впервые вручили в Нижнем Новгороде. Фото: Катерина СПЕХОВА
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Вручение премии «Мужчина года – 2019» впервые состоялось в Нижнем Новгороде в субботу, 25 мая 2019 года. Мероприятие прошло в ресторане «Белинский» в ТЦ «Этажи». Гостей праздника ожидала масштабная развлекательная программа: выступления артистов, розыгрыши подарочных сертификатов, дегустация пирожных и показ от модельного агентства.

Номинантами премии стали десять мужчин-нижегородцев, которые являются профессионалами в различных сферах и достигли в своем деле высоких результатов.

Номинации распределились следующим образом:

«Благотворительный деятель» — Василий Коптев

«Предприниматель года» — Илья Сидоров

«Наставник года» — Константин Стрельников

«Общественный деятель» — Никита Суходоев

«Спортивный деятель» — Максим Киселев

«Стилист года» — Виталий Сулейманов

«Страховщик года» — Иван Цыплаков

«Благодетель года» — Максим Лисин

«Юрист года» — Алексей Пономарев

«Ресторатор года» — Зограб Хачатрян

ИСТОЧНИК KP.RU

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