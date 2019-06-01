Премию «Мужчина года – 2019» впервые вручили в Нижнем Новгороде

Вручение премии «Мужчина года – 2019» впервые состоялось в Нижнем Новгороде в субботу, 25 мая 2019 года. Мероприятие прошло в ресторане «Белинский» в ТЦ «Этажи». Гостей праздника ожидала масштабная развлекательная программа: выступления артистов, розыгрыши подарочных сертификатов, дегустация пирожных и показ от модельного агентства.

Номинантами премии стали десять мужчин-нижегородцев, которые являются профессионалами в различных сферах и достигли в своем деле высоких результатов.

Номинации распределились следующим образом:

«Благотворительный деятель» — Василий Коптев

«Предприниматель года» — Илья Сидоров

«Наставник года» — Константин Стрельников

«Общественный деятель» — Никита Суходоев

«Спортивный деятель» — Максим Киселев

«Стилист года» — Виталий Сулейманов

«Страховщик года» — Иван Цыплаков

«Благодетель года» — Максим Лисин

«Юрист года» — Алексей Пономарев

«Ресторатор года» — Зограб Хачатрян