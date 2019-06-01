Премию «Мужчина года – 2019» впервые вручили в Нижнем Новгороде
Вручение премии «Мужчина года – 2019» впервые состоялось в Нижнем Новгороде в субботу, 25 мая 2019 года. Мероприятие прошло в ресторане «Белинский» в ТЦ «Этажи». Гостей праздника ожидала масштабная развлекательная программа: выступления артистов, розыгрыши подарочных сертификатов, дегустация пирожных и показ от модельного агентства.
Номинантами премии стали десять мужчин-нижегородцев, которые являются профессионалами в различных сферах и достигли в своем деле высоких результатов.
Номинации распределились следующим образом:
«Благотворительный деятель» — Василий Коптев
«Предприниматель года» — Илья Сидоров
«Наставник года» — Константин Стрельников
«Общественный деятель» — Никита Суходоев
«Спортивный деятель» — Максим Киселев
«Стилист года» — Виталий Сулейманов
«Страховщик года» — Иван Цыплаков
«Благодетель года» — Максим Лисин
«Юрист года» — Алексей Пономарев
«Ресторатор года» — Зограб Хачатрян
ИСТОЧНИК KP.RU