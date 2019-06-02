В Нижнем Новгороде с 3 июня отключат аналоговое вещание федеральных каналов

Аналоговое вещание федеральных каналов прекратится в Нижегородской области в 11:45 3 июня. После этого все эти телевизионные каналы можно будет принимать в составе первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Вместо программ ключевых федеральных телеканалов в аналоговом формате в течение недели будет транслироваться информационный ролик для тех, кто заблаговременно не перешел на прием «цифры», - говорится в сообщении. - В «аналоге» после 3 июня продолжат работать только региональные (ННТВ и «Волга»), муниципальные и некоторые федеральные каналы, не входящие в «цифровую двадцатку».

Чтобы перейти на цифровое эфирное телевидение, нижегородцам необходима дециметровая телевизионная антенна и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Для тех телевизоров, которые не поддерживают данный стандарт, нужно подключить цифровую приставку с поддержкой этого стандарта. Их минимальная цена начинается от 990 рублей. Приобрести их можно в магазинах бытовой техники, а также в отделениях «Почты России».

КСТАТИ

Получить подробную информацию о переходе на ЦЭТВ можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ и на федеральной горячей линии 8 800 220-20-02. Оставить заявку на вызов волонтера для подключения цифрой приставки и получить консультацию по вопросам компенсаций для малообеспеченных граждан за приобретение цифрового приемного оборудования можно по телефону региональной горячей линии 8 (831) 422-14-21.