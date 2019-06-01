Благоустройство парков, установка детских площадок и ремонт дорог: Владимир Панов рассказал, как изменится облик Советского района

В 2019 году большое внимание в Нижнем Новгороде будет уделяться вопросам благоустройства, в том числе ремонту дорог, установке детских площадок и наведению порядка в парках. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с жителями Советского района.

- В 2019 году на территории Нижнего Новгорода будут установлены 100 новых детских площадок, 14 из них – на территории Советского района, - сообщил Владимир Панов. – Также будет решаться вопрос с очередностью в детские сады. В частности, планируется построить ясельный пристрой к детскому саду № 434. Он будет рассчитан на детей в

возрасте от 0 до 3 лет. В общей сложности, он сможет вместить порядка 80-100 детей.

В 2019 году городские власти намерены уделять большое внимание и благоустройству общественных мест. В первую очередь, речь идет о продолжении работ на территории второго и третьего озера Щелоковского хутора.

- В прошлом году была проведена первая очередь работ, на которые было потрачено 32 миллиона рублей, - отметил Владимир Панов. – В этом году работы продолжатся. На них запланировано 20 миллионов рублей. Также в этом году начнется благоустройство парка Пушкина. Он был разделен, когда там планировалось строительство нового здания оперного театра. Однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин нас поддержал и согласовал благоустройство всего парка. В этом году будет выполнена первая очередь работ, на которые будет выделено 20 миллионов рублей.

Также на территории района планируется продолжить ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

- В планах на 2019 год ремонт дорог на улице Бекетова, Нартова, Тимирязева и Надежды Сусловой, - рассказал Владимир Панов. - Также будут отремонтированы тротуары на улицах Высоковский проезд, улица Заярская от дома № 5 по улице Бекетова до дома № 8 по улице Мельникова-Печерского и ряде других улиц.

КОНКРЕТНО

Где в Советском районе установят новые детские площадки?

• Улица Бекетова, дом 69

• Улица Ванеева, дом 100

• Улица Васюнина, дом 1 корпус 1

• Улица Козицкого, дом 5/1 и дом 5/3

• Улица Козицкого, дом 1

• Улица Богородского, дом 3/1

• Улица Сусловой, дом 5/2

• Улица Рокоссовского, дом 9

• Улица Сусловой, дом 2/3

• Улица Бориса Корнилова, дом 1

• Улица Норвежская, дом 6 и дом 6/3

• Улица Панина, дом 16

• Улица Ванеева, дом 106

• Улица Ванеева, дом 108