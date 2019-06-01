Появилось видео взрывов в Дзержинске 1 июня

Появились видеозаписи жутких взрывов, произошедших на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области днем в субботу, 1 июня 2019 года. Напомним, около 12 часов дня в Дзержинске прогремели два мощных взрыва, от которых во многих домах вылетели стекла.

По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в экстренных службах. Ситуацию усугубило то, что взрывы произошли как раз в самом опасном цехе – там, где производят тротил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/712270" frameborder="0"></iframe> На заводе им. Свердлова в Дзержинске взрыв.

Напомним, за последние пару лет это уже далеко не первое ЧП на заводе Свердлова в Дзержинске. Так, 31 августа 2018 года на заводе в результате взрыва погибли пять человек. Еще один взрыв произошел совсем недавно - 4 апреля 2019 года, и полностью разрушил другой цех на заводе.