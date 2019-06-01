Арзамасский блэкаут: из-за грозы целый город остался без электричества на несколько часов

Страшная гроза, разразившаяся над Нижегородской областью вечером в пятницу, 31 мая, лишила электричества целый город – жителям Арзамаса пришлось несколько часов просидеть без света. Судя по перекличке в социальных сетях, в городе не осталось практически ни одной улицы, где осталось бы электроснабжение.

- 31 мая 2019 года в 18:52 в результате прохождения грозового фронта было нарушено электроснабжение населенных пунктов в зоне обслуживания ПО «Арзамасские электрические сети». Сразу же после поступления первых сигналов об отключении электроснабжения начались ремонтно-восстановительные работы. В кратчайшие сроки – уже в 19:53 – были запитаны отключенные от электроэнергии населенные пункты и социально значимые объекты. Всего в восстановительных работах принимали участие 10 бригад, или 30 человек, - сообщили в пресс-службе «Нижновэнерго».

Однако жалобы на отсутствие электроснабжения продолжали поступать до самой ночи. Кроме того, многие жители Арзамаса сообщали не только о проблемах с электричеством, но и о нарушении водоснабжения.