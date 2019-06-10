2019-06-10T15:33:04+03:00
Общество

Tele2 приглашает на Red Bull Air Race

Абоненты получат привилегии на мероприятии и смогут увидеть соревнования на скорости 4G
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 поддержит второй этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который состоится в Казани 15-16 июня. Абоненты Tele2 получат привилегии на мероприятии и смогут увидеть соревнования на скорости 4G.

В ходе соревнований Red Bull Air Race пилоты на легких сверхманевренных самолетах на скорости 370 км/ч проходят трассу, обозначенную 25-метровыми пилонами. На казанском этапе чемпионата будут соревноваться 14 пилотов из разных стран мира. Они пролетят на низкой высоте над рекой Казанкой.

В рамках концепции «Другие правила» Tele2 во второй раз выступает партнером казанского этапа Red Bull Air Race и предлагает своим абонентам погрузиться в атмосферу драйва и скорости. Клиенты оператора смогут купить билеты со скидкой и наблюдать за гонкой с выгодного ракурса. Абоненты получат доступ на специальную террасу с лучшим видом на соревнования, примут участие в автограф-сессии со спортсменами и увидят полет глазами пилотов с помощью VR-технологии и быстрого 4G-интернета.

Для комфорта посетителей Tele2 устроит на чемпионате lounge-зону. Здесь будут располагаться пуфики и шезлонги для удобного отдыха и наблюдения за авиагонками, а также модули для быстрой подзарядки мобильных устройств. Гости площадки Tele2 смогут подзарядиться бодрящим кофе. Те, кто не смог посетить соревнования, увидят в соцсетях прямые репортажи из самолетных боксов благодаря быстрому 4G от Tele2. Оператор также покажет интервью с пилотами и спортсменами Red Bull в режиме реального времени.

Впервые российский этап чемпионата мира Red Bull Air Race прошел в столице Татарстана в 2017 году. Событие имело огромный успех среди жителей и гостей города Казани: за два года виражи в исполнении ведущих пилотов мира увидели более 200 000 посетителей чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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