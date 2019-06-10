СК возбудил уголовное дело после массового отравления на свадьбе в Дзержинске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей» УК РФ после массового отравления на свадьбе в Дзержинске. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, ЧП произошло в минувшую пятницу, 7 июня. Около шести часов вечера гости начали праздновать свадьбу в кафе «Ранчо 636». Через пару часов жениху резко стало плохо. Через некоторое время недомогания почувствовали еще порядка 20 человек. Среди пострадавших оказался главный редактор «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк.

- Те, кто были на свадьбе, начали друг за другом бегать в туалет, всех тошнило. Тогда же начали звонить в «скорую», - рассказал он.

В больнице оказался главный редактор "КП-НН"Фото: Андрей ВОВК

На место происшествия приехали несколько карет скорой помощи. Некоторых сразу отправили в больницу, кому-то оказали помощь около кафе. Основную часть пострадавших доставили в инфекционное отделение дзержинской больницы, троих отвезли в Нижний Новгород – врачи опасались, что будут еще обращения, и мест не хватит. Отделение оказалось переполненным. Два человека попали в реанимацию.

- С целью назначения экспертиз следователями из пищеблока изъяты образцы воды, продуктов, которые были использованы для приготовления блюд на банкетном мероприятии. Кроме того, допрошены сотрудники заведения, изъята необходимая документация, - пояснили в следственном комитете.

Тем временем сотрудники Управления Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения в работе кафе. Так, набор производственных помещений не соответствует количеству обслуживаемых гостей, отсутствует холодный цех для приготовления салатов, а сотрудники не соблюдали гигиену.

- Возбудителем, вызвавшем пищевое отравление у посетителей, явился золотистый стафилококк. Этот же возбудитель выделен от шести сотрудников пищеблока, - объяснили в управлении.