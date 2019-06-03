Афиша Нижнего Новгорода с 5 по 12 июня: Ольга Бузова, фестиваль Opus 52 и Светлана Пермякова в комедии «Мурлин Мурло»

КОНЦЕРТЫ

Ольга Бузова: «Принимай меня»

Телеведущая, актриса, дизайнер и певица, она является самой популярной дивой на ТВ и в интернете. Ольга Бузова стала кумиром миллионов задолго до того, как начала свою музыкальную карьеру. Армия ее фанатов росла и крепла в течение двенадцати лет. В октябре 2017 года певица выпустила свой дебютный альбом «Под звуки поцелуев», и тогда же началась ее сольная карьера. А уже осенью 2017 года состоялся первый большой сольный концерт в Москве, который произвел эффект разорвавшейся бомбы: во всех городах России захотели увидеть у себя в городе шоу «Под звуки поцелуев». В октябре 2018 года вышел второй сольный альбом «Принимай меня», который по итогам 2018 года стал самым прослушиваемым альбомом в VK. В 2019 году Ольга планирует гастрольный тур с новой программой по городам России и не только. (12+)

8 июня, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 2000 - 5000 рублей

«Цветущий жасмин». Концерт «Солистов Нижнего»

На закрытие концертного сезона камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» подготовил медитативно-расслабляющую, по-весеннему нежную программу. Специальный гость - инструмент с уникальным звучанием - виброфон (соло Алексея Поспелова). Также зритель услышит роскошное звучание старинной скрипки середины XVIII века в исполнении концертмейстера ансамбля Дмитрия Стоянова. (6+)

6 июня, 18.30

Музей «Усадьба Рукавишниковых», Верхневолжская наб., 7; тел. 282-25-40

Билеты: 400 - 800 рублей

Четвертый музыкальный фестиваль Opus 52

Международный музыкальный фестиваль возвращается в Нижний Новгород. Раньше он проходил на Театральной площади, а в 2019 году переедет в Нижегородский кремль. «Современная музыка всегда открыта слушателям, и кремль должен стать максимально отрытой частью Нижнего Новгорода. Поэтому специально для фестиваля режим работы кремля меняется, и он будет открыт до поздней ночи, по нашим прогнозам это два часа ночи», - рассказали организаторы.

Программа Opus 52 впечатляет. Впервые столицу Приволжья посетит мировая звезда трубач Маркус Штокхаузен, сын легендарного композитора Карлхайнца Штокхаузена и худрук ансамбля Wild Life Quartet. Второй знаменитостью станет одна из ведущих скрипок мира Татьяна Гринденко со своим ансамблем Opus Posth. Ожидаются и эксперименты. Так, самый известный ансамбль современной музыки Эстонии Ансамбль U представит на фестивале свой интерактивный проект «Оркестр публики», в котором музыканты совместно со зрителями будут сочинять музыку в реальном времени через Wi-Fi сеть. А духовой барочный ансамбль L'Esprit du Vent сыграет музыку XXI века на старинных инструментах.

В выступлении екатеринбургского Pincode Ensemble прозвучит музыка современных венгерских и уральских композиторов. Кроме того, в фестивале 2019 года поучаствуют местные коллективы - камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и камерный хор «Нижний Новгород», а также московский ансамбль современной музыки МАСМ. (0+)

8 июня, 15.00

Нижегородский Кремль

Вход свободный

СПЕКТАКЛИ

Светлана Пермякова в комедии «Мурлин Мурло»

Место действия «Мурлин Мурло» - забытый богом город Шипиловск, откуда Москва и Ленинград кажутся не просто другой планетой, но четвертым измерением. Время действия - излом недолгой горбачевской эпохи. У Оли по кличке Мурлин Мурло роман с пьяницей Николаем, потому что она хочет ребеночка, но банально поговорить ей не с кем. Однажды в ее доме появляется квартирант Леша - интересный, образованный, в очках... В ролях: Светлана Пермякова, Валентина Мазунина, Андрей Гайдулян, Роман Богданов. (18+)

12 июня, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1200 - 3000 рублей

«Демоны Врубеля». Театр TOK

На сцене DKRT музыкально-пластический спектакль театра TOK (Санкт-Петербург), посвященный жизни и творчеству великого русского художника Михаила Врубеля. Художника, одаренного сверх меры, начавшего свое творчество с росписи христианских храмов Киевского монастыря, но прославившегося как автор знаменитых Демонов и закончившего жизнь в лечебнице для умалишенных. В ролях: Евгений Рыжик и Султан Канаев. (16+)

6 июня, 19.00

Культурное пространство DKRT, ул. Большая Покровская, 18; тел. 283-38-00

Билеты: 400 - 1000 рублей

«Сосед» в ЦТМ

«Два человека - молодой и старый - будут полтора часа говорить ни о чем. И вам захочется, чтобы это длилось вечно, как и ваша жизнь - полная одиночества и ищущая сострадания. И это тоже очень смешно и всех жалко. Особенно себя», - создатель системы театральных лабораторий Олег Лоевский о пьесе «Сосед».

Режиссер Евгений Маленчев: «Я думаю, что «Сосед» - это спектакль для тех, кто обычно не ходит в театр, и для тех, кто хочет увидеть, каким еще театр может быть».

Эскиз по пьесе Павла Пряжко «Сосед» - один из победителей режиссерской лаборатории современной драматургии, которая проходила в ЦТМ при поддержке Школы-студии МХАТ и Центра им. Вс. Мейерхольда осенью 2018 года. (12+)

13 июня, 19.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль мультфильмов в Арсенале

Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде при поддержке фонда Михаила Прохорова. В этом году у фестиваля будет две площадки - Арсенал и кинотеатр «Орленок». Фестиваль соберет сотни мультфильмов для детей и взрослых и проведет «Фабрику мультфильмов», где все желающие в течение двух дней смогут попробовать своими руками снять мультфильмы в разных анимационных техниках. Также в дни фестиваля в Арсенале состоятся две лекции, посвященные отечественной анимации, и будет проходить выставка «Вселенная Cartoon Network».

Отдельная программа посвящена в этом году японской независимой анимации. В сборнике короткометражек страна, прославившаяся своими аниме-сериалами и блистательными картинами Миядзаки, предстанет в несколько непривычном свете: странные, абсурдные, диковинные и завораживающие своей непонятностью японские мультфильмы способны удивить даже знатоков фестивального кино и экспериментального искусства.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Арсенала. (18+)

С 30 мая по 9 июня

Арсенал, Кремль, корп. 6; тел. 422-45-54

Билеты: уточняйте по телефону

ВЫСТАВКИ

«Пространство весны»

Персональная юбилейная выставка произведений члена Союза художников России Галины Груздевой проходит в НГВК. Работая в гобеленовой технике, художница сама готовит материал, нитки, от которых потом зависит техника ткачества. Красота пряжи, ее структура, возможности цвета - исходные моменты в поиске изобразительного мотива. Источник вдохновения - в красоте родного пейзажа, в безупречных по форме и краскам цветах, в птицах, бабочках, природных явлениях. Сюжетами гобеленов становятся яркие воспоминания о родных местах.

Галина Анатольевна создает батиковые панно для интерьеров. Батик выступает как живописный экспромт, в котором используются различные изобразительные элементы - букеты, сосуды, пейзажи, травы, растения и птицы. Применяет классическую технику горячего батика на хлопчатобумажной ткани. Характерные для батика кракелюры придают поверхности своеобразную структуру.

На юбилейной выставке представлены гобелены и батики разных лет. Всего 30 произведений. (0+)

По 23 июня

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты: уточняйте по телефону

«Капризы серебряного века»

В Русском музее фотографии открылась авторская выставка фотохудожника Сергея Потапова. На ней будут представлены работы, выполненные в фотографической технике середины XIX века амбротипии.

Посетители могут увидеть городские пейзажи, портреты и бытовые зарисовки фактически через объектив камеры XIX века.

Сергей Потапов (Москва) - член Союза фотохудожников России, художник международной федерации фотоискусства (FIAP), лауреат и победитель международных конкурсов. С 2010 года работает в технике амбротипии. В переводе с греческого термин «амбротипия» переводится как «вечный отпечаток». По сути, это серебряное изображение на стекле. Снимки, полученные таким способом, имеют неповторимый стиль и существуют в единственном экземпляре. (18+)

По 13 мая

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9; тел. 437-37-43

Билеты: уточняйте по телефону